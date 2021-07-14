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ЕСПЧ считает необходимым официальную регистрацию однополых пар в России

Российские власти, скорее всего, не будут исполнять этот совет
Константин Гликин
ЕСПЧ пояснил, что в России существует противоречие между реальностью и юридическим положением дел /FREDERICK FLORIN / AFP

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России создания формы регистрации однополых союзов

Решение ЕСПЧ по жалобе трех однополых пар, которым отказали в регистрации брака на территории России, опубликовано 13 июля. Суд указал, что отсутствие механизмов для юридического оформления своих отношений нарушает ст. 8 Европейской конвенции о правах человека (статья касается уважения частной и семейной жизни). В решении ЕСПЧ указано, что эта статья подразумевает равные права в соблюдении интересов как гомосексуальных, так и гетеросексуальных пар.

Три однополые пары, заявления которых рассмотрели в Страсбурге, пытались зарегистрировать свои отношения в загсе, но их заявления не приняли, позже (в 2010 и 2013 гг.) решения загсов подтвердили суды. Согласно позиции российских судов, по семейному праву браком может считаться лишь «добровольный союз мужчины и женщины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных