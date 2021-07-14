ЕСПЧ считает необходимым официальную регистрацию однополых пар в России

ЕСПЧ считает необходимым официальную регистрацию однополых пар в РоссииРоссийские власти, скорее всего, не будут исполнять этот совет
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России создания формы регистрации однополых союзов
Решение ЕСПЧ по жалобе трех однополых пар, которым отказали в регистрации брака на территории России, опубликовано 13 июля. Суд указал, что отсутствие механизмов для юридического оформления своих отношений нарушает ст. 8 Европейской конвенции о правах человека (статья касается уважения частной и семейной жизни). В решении ЕСПЧ указано, что эта статья подразумевает равные права в соблюдении интересов как гомосексуальных, так и гетеросексуальных пар.
Три однополые пары, заявления которых рассмотрели в Страсбурге, пытались зарегистрировать свои отношения в загсе, но их заявления не приняли, позже (в 2010 и 2013 гг.) решения загсов подтвердили суды. Согласно позиции российских судов, по семейному праву браком может считаться лишь «добровольный союз мужчины и женщины».