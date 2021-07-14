ЕСПЧ считает необходимым официальную регистрацию однополых пар в России

Решение ЕСПЧ по жалобе трех однополых пар, которым отказали в регистрации брака на территории России, опубликовано 13 июля. Суд указал, что отсутствие механизмов для юридического оформления своих отношений нарушает ст. 8 Европейской конвенции о правах человека (статья касается уважения частной и семейной жизни). В решении ЕСПЧ указано, что эта статья подразумевает равные права в соблюдении интересов как гомосексуальных, так и гетеросексуальных пар.