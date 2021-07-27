Судебные приставы смогут изымать загранпаспорта за долги

Судебные приставы смогут изымать загранпаспорта за долгиБелый дом поддержал законопроект о новом порядке признания документов недействительными
Проект поправок в закон о порядке выезда из России и въезда в Россию, разработанный МВД, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В проекте статьи 8.1 министерство предлагает закрепить основания для признания загранпаспортов и диппаспортов недействительными. Это может быть утрата паспорта, изменение ФИО, пола, даты рождения, отмена решения о приобретении гражданства России, а также невозврат без уважительной причины диппаспорта в течение пяти рабочих дней после завершения служебной командировки работодателю.
Признать паспорт недействительным можно будет после проверки, если МВД установит, что документ оформлен по недостоверным сведениям, пограничники ФСБ найдут недостоверные данные в самом паспорте или просто в случае его непригодности. Данные о признании документа недействительным будут отражаться в системе учета паспортов, которую ведет МВД, обращает внимание председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
МВД также уточнило и порядок изъятия паспортов. Теперь такие полномочия будут у Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а не только у судов, СКР, МВД, погранслужбы ФСБ, таможенных органов и диппредставительств и консульств, как прежде. То есть паспорта будут подлежать изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, поясняет Груздев. Должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе, говорит он.
Наделение ФССП полномочиями изымать паспорт является логическим продолжением их права на ограничение выезда должника за рубеж, считает управляющий партнер юридической фирмы «Селютин и партнеры» Александр Селютин: «Именно пристав выносит соответствующее постановление о временном ограничении на выезд при неисполнении должником в установленный для добровольного исполнения срок требований суда». Может оказаться так, что для пристава это «право» будет только лишней нагрузкой, поскольку изъять паспорт при нежелании должника отдать документ он не сможет, говорит партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. Единственный случай, когда этот механизм может пригодиться, – это ситуация неосведомленности должника о действующем в отношении него запрете на выезд за рубеж, считает она: для этой категории изъятие паспорта будет сигналом даже не пытаться ехать в аэропорт.
Поскольку изъятием паспорта гражданина затрагиваются его конституционные права, в том числе право на передвижение, то можно спрогнозировать возможные обращения в Конституционный суд со сторон лиц, которых подвергнут такой процедуре, полагает адвокат Александр Иноядов. Изъятие загранпаспортов – крайняя мера, говорит руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин: должника в любом случае останавливают на границе и не позволяют выехать, если соответствующая информация поступает погранслужбе. С другой стороны, говорит Поставнин, это изъятие загранпаспортов из-за долгов может быть способом лишить человека возможности выехать за границу по политическим или экономическим соображениям: «Для этого достаточно вовремя выписать штраф».
В подготовке статьи участвовала Дарья Макеева