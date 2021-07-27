Судебные приставы смогут изымать загранпаспорта за долги

Наделение ФССП полномочиями изымать паспорт является логическим продолжением их права на ограничение выезда должника за рубеж, считает управляющий партнер юридической фирмы «Селютин и партнеры» Александр Селютин: «Именно пристав выносит соответствующее постановление о временном ограничении на выезд при неисполнении должником в установленный для добровольного исполнения срок требований суда». Может оказаться так, что для пристава это «право» будет только лишней нагрузкой, поскольку изъять паспорт при нежелании должника отдать документ он не сможет, говорит партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. Единственный случай, когда этот механизм может пригодиться, – это ситуация неосведомленности должника о действующем в отношении него запрете на выезд за рубеж, считает она: для этой категории изъятие паспорта будет сигналом даже не пытаться ехать в аэропорт.