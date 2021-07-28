Пандемия заставила россиян чаще искать пульмонологов в соцсетях

Пандемия заставила россиян чаще искать пульмонологов в соцсетяхВ 2020 году выросла популярность некоторых медиков-блогеров, но не все они заслуживают доверия
В пандемию россияне стали чаще читать о проблемах с легкими в Instagram-аккаунтах пульмонологов: их посещаемость в 2020 г. выросла на 10% по сравнению с 2019 г., выяснило коммуникационное агентство PRТ Edelman Affiliate (абсолютные цифры не приводятся). На страницы неонатологов (специалисты по лечению новорожденных) люди заходили на 9,2% чаще, чем годом ранее, гематологов – на 8,8% чаще.
Самый популярный инстаграм-врач страны по версии исследования – педиатр Евгений Комаровский: у него более 9,3 млн подписчиков. На втором месте гинеколог Ольга Белоконь с 3,1 млн подписчиков. Также в десятку самых популярных медицинских блогеров, отобранных агентством, вошли еще по одному гинекологу и педиатру, три диетолога, три эндокринолога и два пластических хирурга.
Как проводилось исследование
PRТ Edelman Affiliate оценивало аккаунты 500 российских врачей 32 специальностей в инстаграме. Исследование проводилось с марта по апрель 2021 г. на основе данных, полученных в период с января 2019 г. по декабрь 2020 г.
Потребность в медицинской информации на фоне коронавируса сильно выросла, говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев. И, как правило, люди больше интересуются популярным форматом изложения, а не профессиональным. К медицинским блогерам стали обращаться те, кто не может найти ответы на специфические вопросы, – например, как протекает коронавирус у беременных, говорит заведующий амбулаторной гинекологией госпиталя на Мичуринском проспекте им. Фомина Дмитрий Гусев. Довольно часто подписчиками популярных московских и петербургских блогеров становятся жители регионов, где качество медицинских услуг ниже, добавляет он.
Однако не все врачи-блогеры с большим количеством подписчиков из исследования вызывают доверие: терапевт Филипп Кузьменко (217 000 подписчиков) отрицал существование ковида, а эндокринолог Илья Магеря (свыше 1 млн подписчиков) в своей работе не всегда опирается на научные факты, сказал Гусев.
Как менялся спрос на информацию во время пандемии
В первом полугодии 2020 г., вместе с началом пандемии в Instagram стала расти посещаемость врачей узких специальностей. Наибольший рост зафиксирован у гематологов – на 16% ко второму полугодию 2019 г. Этот интерес напрямую связан с последствиями коронавируса, в частности, тромбозами, считает Гусев. Также в первую тройку по росту посещаемости вошли аккаунты неонатологов и кардиохирургов.
Во втором полугодии 2020 г. стали набирать популярность и пластические хирурги: посещаемость их аккаунтов выросла на 9% по сравнению с первым полугодием 2020 г. Популярность пластических хирургов и диетологов во втором полугодии обусловлена тем, что и мужчины, и женщины в период затяжного локдауна начали больше инвестировать в себя, считает руководитель департамента фармацевтических коммуникаций PRT Edelman Affiliate Артем Давыдов.
С этим выводом не согласен Гусев: вместе с тревожностью из-за карантина у людей начала появляться дисморфомания – убежденность в собственной непривлекательности, отсюда стремление изменить внешность. Тот факт, что локдаун приводил к росту тревожности и непринятия себя, уже подтвердили зарубежные исследования, добавил он.
Во втором полугодии 2020 г. страницы пульмонологов посещали на 8% чаще, а акушеров – на 7% чаще, чем в первом полугодии 2020 г. В пятерке самых активно растущих аккаунтов появились инфекционисты и диетологи с ростом посещаемости на 6% и на 5% соответственно.
В подготовке статьи участвовали Анна Киселева и Мария Истомина