Пандемия заставила россиян чаще искать пульмонологов в соцсетях

Потребность в медицинской информации на фоне коронавируса сильно выросла, говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев. И, как правило, люди больше интересуются популярным форматом изложения, а не профессиональным. К медицинским блогерам стали обращаться те, кто не может найти ответы на специфические вопросы, – например, как протекает коронавирус у беременных, говорит заведующий амбулаторной гинекологией госпиталя на Мичуринском проспекте им. Фомина Дмитрий Гусев. Довольно часто подписчиками популярных московских и петербургских блогеров становятся жители регионов, где качество медицинских услуг ниже, добавляет он.