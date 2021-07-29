За месяц МВД выявило не менее 14 случаев подделки сертификатов о вакцинации медиками

За месяц МВД выявило не менее 14 случаев подделки сертификатов о вакцинации медиками39% опрошенных врачей говорят, что к ним обращались за консультацией о подделке документов
С 3 июля сотрудники МВД в 12 субъектах Федерации выявили не менее 14 случаев подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса медиками, следует из публикаций на официальных сайтах ГУ МВД и сообщений СМИ, которые проанализировали «Ведомости». По остальным 73 регионам публичной информации о таких случаях нет. В пресс-службе МВД России на момент публикации не ответили на вопрос о количестве возбужденных уголовных дел в связи с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Согласно ч. 1 ст. 327 УК за подделку документов грозит до двух лет лишения свободы. 30 июня во время ежегодной прямой линии президент Владимир Путин назвал подделку сертификатов опасным видом преступления и призвал правоохранительные органы работать эффективнее по выявлению этих случаев.
Чаще всего сотрудники МВД задерживали медиков, работающих в процедурных кабинетах. Медсестра из городской поликлиники Железнодорожного района Красноярска успела подделать 51 сертификат о вакцинации, а услугами администратора поликлиники в Калининградской области, продававшей сертификаты и выливавшей препарат в канализацию, воспользовались 20 человек, передавали «РИА Новости» 20 и 7 июля соответственно со ссылкой на представителей МВД. Против обеих возбуждено уголовное дело о подделке документов.
Работник столичного театра (сфера подлежит обязательной вакцинации) рассказал «Ведомостям», что смог сделать в московской городской поликлинике фиктивную прививку: вакцину ему не вкололи, но сертификат и QR-код выдали. Медиков, выполнивших эту процедуру, он нашел через знакомых, «услуга» стоила 5000 руб. По его словам, он не стал делать прививку, потому что до конца не понимает, как работает вакцина и какими будут последствия для организма.
Опрос в закрытом профессиональном сообществе для врачей «Врачи РФ» (объединяет 650 000 специалистов здравоохранения с медицинским образованием), проведенный 28 июля по просьбе «Ведомостей», показал, что 39% опрошенных медиков пациенты задавали вопрос о том, где можно достать поддельный сертификат о вакцинации. 24% ответили, что при желании они смогли бы найти контакты медика, предоставляющего подобные услуги. Большинство респондентов-медиков (76%) не знают, как обеспечить пациента поддельным сертификатом, 14% считают, что этим занимаются медсестры, к примеру выливая вакцину или вводя физраствор, 5% указывают на врачей и по 1% – на главврачей и сотрудников лабораторий. На момент сдачи номера в печать в опросе поучаствовало 269 врачей.
В пресс-службе профсоюза работников здравоохранения России сказали, что не ведут статистику случаев выдачи врачами поддельных сертификатов о вакцинации и их уголовного преследования. Не ведут статистику и в «Альянсе врачей» (является НКО-иноагентом) – его представитель сообщил лишь, что профсоюз выступает против подделки документов. Информации об этом нет и у профсоюза работников здравоохранения Москвы. Его председатель Сергей Ремизов сообщил, что организация ведет просветительскую работу о важности вакцинации среди своих членов.
Появление рынка «поддельных прививок и сертификатов» – естественный результат принуждения к вакцинации, говорит эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов. Выявленные правонарушения показывают, что процесс выдачи сертификатов о вакцинации находится в стадии становления и требует доработки, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Он не исключает, что выявленные случаи могут быть не более чем профилактической работой: «В судах пройдут показательные слушания, чтобы дать понять остальным, что так делать нельзя». Узнать настоящие масштабы поддельно привитых россиян вряд ли получится, считает Василий Власов.
Поддельные прививки в малой степени влияют на общий уровень вакцинации, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он сетует, что Россия, первой создавшая вакцину, находится в конце списка стран по числу привитых с уровнем менее 20% при необходимых 60%. «Сейчас акценты надо сместить на достижение общественного согласия и понимания того, что нужно вакцинироваться: если в столице темпы вакцинации улучшились, то регионы пока очень отстают», – сказал Морозов.
С ним согласна директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович: россиянам нужна вакцинация, потому что текущую ситуацию с коронавирусом сложно назвать позитивной. По ее словам, в странах, лидирующих по вакцинации, – Великобритании и Израиле – число заражений высокое, но количество смертей низкое. В России же число заражений снижается, а количество смертей от коронавируса остается высоким (см. график). Тот факт, что заболеваемость в Москве идет на спад, вовсе не означает, что эпидемия уходит: согласно социальным опросам, огромное количество людей не делают тесты и не обращаются за медицинской помощью, т. е. скрытая заболеваемость может быть какой угодно, говорит Попович.
Люди обращаются за подделками, из-за того что не понимают, зачем в целом нужна вакцинация, говорит Ян Власов, для повышения уровня доверия населения надо наладить информационное разъяснение как для врачей, так и для пациентов, особенно с хроническими заболеваниями.