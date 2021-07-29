За месяц МВД выявило не менее 14 случаев подделки сертификатов о вакцинации медиками

С ним согласна директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович: россиянам нужна вакцинация, потому что текущую ситуацию с коронавирусом сложно назвать позитивной. По ее словам, в странах, лидирующих по вакцинации, – Великобритании и Израиле – число заражений высокое, но количество смертей низкое. В России же число заражений снижается, а количество смертей от коронавируса остается высоким (см. график). Тот факт, что заболеваемость в Москве идет на спад, вовсе не означает, что эпидемия уходит: согласно социальным опросам, огромное количество людей не делают тесты и не обращаются за медицинской помощью, т. е. скрытая заболеваемость может быть какой угодно, говорит Попович.