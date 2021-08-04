Минимальное с весны число москвичей заболело ковидом

Минимальное с весны число москвичей заболело ковидомЧтобы сохранить этот тренд, эксперты рекомендуют сохранить темпы вакцинации
Столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 3 августа отчитался о минимальном с апреля суточном приросте заболевших ковидом. По его данным, 2 августа заболело 1952 человека (в 1,7 раза меньше, чем за день до этого ранее), скончался 71 пациент (на 5% меньше), госпитализировано 1030 человек (на 36% больше).
Состояние третьей волны
Сокращается число коек, развернутых под больных коронавирусом. В начале июня в столице максимально было 23 286 ковидных коек, к 28 июля их количество сократилось в 1,8 раза – до 12 713, говорилось на сайте мэра 30 июля. Из них больше половины – 9039 коек, или 71%, были заполнены. Сворачивать мобилизованные для лечения ковида 23 000 коек начали в середине июля: к плановому оказанию медпомощи вернулось 11 городских стационаров, федеральная клиника, а также семь поликлиник, работавших как КТ-центры, сообщил «Ведомостям» представитель департамента здравоохранения Москвы, но не уточнил, сколько коек предназначено для пациентов с ковидом по состоянию на 3 августа.
Текущих мощностей хватает, говорит заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ГКБ № 52 (в больнице лечат больных коронавирусом) Александр Ванюков. Но изменился характер поступающих на лечение пациентов, отмечает он, в результате реанимация полностью загружена, а в линейном отделении для больных «средней» тяжести есть места. Он объяснил это более агрессивным развитием болезни из-за штамма «дельта»: состояние людей критически ухудшается за три-четыре дня.
Ситуация с ковидом в последние недели «существенно улучшилась»: за счет массовой вакцинации и других мер профилактики число выявляемых случаев коронавируса снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, говорит представитель департамента здравоохранения Москвы. На вопрос, можно ли считать снижение заболеваемости признаком завершения третьей волны ковида в столице, он не ответил. Представитель курирующего социальный блок заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой не стал комментировать этот вопрос.
Эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов уверен, что к статистике по количеству заболевших стоит относиться с осторожностью и обратить внимание на общее число умерших. Реальные цифры по количеству умерших станут известны с очень большим опозданием вместе с публикацией Росстатом раз в месяц данных по избыточной смертности, считает он. Еще одним фактором изменения статистики об уровне заболеваемости, по мнению Власова, может быть сокращение числа тестирований на коронавирус в Москве (информация о ПЦР-тестах из государственных и частных клиник передается в Роспотребнадзор). В прошлом году тесты проводились очень часто, поэтому некоторая доля заболевших в общей статистике была связана именно с этим, считает Власов. Представитель Раковой не ответил на вопрос о динамике тестирования на ковид с начала года.
Что будет дальше
Для сохранения тренда на снижение заболеваемости необходимо поддержание высокого темпа массовой вакцинации и ревакцинации, отмечает представитель департамента здравоохранения Москвы. Сейчас, по данным чиновников, в Москве вакцинировано свыше 4 млн человек, из них двумя компонентами – свыше 2,2 млн человек (чуть более 17% населения города). Прослойка населения, обеспечивающая снижение заболеваемости, была создана за счет обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда сфер, проведенной по распоряжению главного санитарного врача Москвы, считает эпидемиолог Эдуард Шунков. Он оценивает текущее число горожан с иммунитетов к ковиду (привитые и переболевшие) как минимум на уровне 60%.
21 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что из всех регионов Москва сейчас наиболее близка к достижению коллективного иммунитета (цитата по РБК).
Для полной защищенности населения от ОРВИ (куда относятся и коронавирусы) доля людей с иммунитетом должна составлять не менее 95%, где людей с медотводом, которым противопоказана вакцинация, всего 5%, отмечает Шунков. Существующие вакцины от ковида способны защитить от тяжелой формы болезни, но не от самого заболевания, напоминает Власов из НИУ ВШЭ. При этом вакцинированные все равно остаются распространителями вируса, отмечает он. Однако чем быстрее идет вакцинация, тем меньше шансов на появление новых штаммов ковида, уверен Ванюков из ГКБ № 52. Возникновение четвертой волны ковида зависит от успеха прививочной кампании, думает Шунков, отмечая, что дополнительный интерес к вакцинации могла бы подстегнуть регистрация в России иностранных вакцин.