Минимальное с весны число москвичей заболело ковидом

Эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов уверен, что к статистике по количеству заболевших стоит относиться с осторожностью и обратить внимание на общее число умерших. Реальные цифры по количеству умерших станут известны с очень большим опозданием вместе с публикацией Росстатом раз в месяц данных по избыточной смертности, считает он. Еще одним фактором изменения статистики об уровне заболеваемости, по мнению Власова, может быть сокращение числа тестирований на коронавирус в Москве (информация о ПЦР-тестах из государственных и частных клиник передается в Роспотребнадзор). В прошлом году тесты проводились очень часто, поэтому некоторая доля заболевших в общей статистике была связана именно с этим, считает Власов. Представитель Раковой не ответил на вопрос о динамике тестирования на ковид с начала года.