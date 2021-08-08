В Высшей школе экономики отстранят от очного обучения непривитых

Представитель ВШЭ уточнил, что в вузе полностью привито более 70% преподавателей, но долю вакцинированных студентов не назвал. Представители МГУ и МФТИ не ответили на запрос о точном числе привитых студентов и преподавателей. Чтобы стимулировать вакцинацию среди студентов, необходимо прибегать к разъяснительной работе, создавать комфортные условия, считает ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Физтех разыгрывал среди вакцинированных студентов путевки на отдых, ноутбуки и бесплатное проживание в общежитии на один учебный год, сказал он «Ведомостям». Руководство ВШЭ, сказал представитель вуза, стимулирует учащихся пройти вакцинацию с помощью публикаций врачей и ученых, а также интервью в университетских СМИ как с переболевшими ковидом, так и с привившимися студентами и сотрудниками.