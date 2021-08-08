В Высшей школе экономики отстранят от очного обучения непривитых

В Высшей школе экономики отстранят от очного обучения непривитыхОдин из крупнейших вузов страны может стать первопроходцем в этой сфере
Высшие учебные заведения стимулируют вакцинацию от коронавируса, рассказали на пресс-конференции 6 августа ректоры Московского физико-технического института (МФТИ; 7000 студентов) и Высшей школы экономики (ВШЭ; 47 500 студентов). В одном из крупнейших вузов – ВШЭ – до 30 сентября 2021 г. совершеннолетние первокурсники ВШЭ должны привиться от ковида. Такая возможность будет организована на территории кампуса, сообщил ректор университета Никита Анисимов.
Тем, кому пока нет 18, вакцинироваться придется «по достижении совершеннолетия», уточнил «Ведомостям» представитель ВШЭ, соответствующее уведомление будет приходить за месяц до дня рождения. Студенты без документов о вакцинации, медотводе или справки о перенесенном в течение полугода ковиде, будут считаться «в зоне риска». Их допустят только на те очные занятия, которые невозможно организовать дистанционно, в группах не более 15 человек и с отрицательным ПЦР-тестом. На остальных лекциях и семинарах непривитые смогут присутствовать дистанционно, им также будет запрещено посещать здания вуза, пояснил представитель ВШЭ.
МФТИ таких условий учебы не выдвигает. По словами ректора Дмитрия Ливанова к очным занятиям и заселению в общежития допустят всех первокурсников. Московский государственный университет (МГУ; 38 150 студентов) начнет учебный год в смешанном формате, говорил 27 июля ректор Виктор Садовничий. «Я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем на занятия допускать [тех], у кого нет вакцины», – отмечал он.
Представитель Минобрнауки не ответил на запрос «Ведомостей», будет ли использован подход ВШЭ во всех высших учебных заведениях страны. Министр образования и науки Валерий Фальков сообщил в эфире «Эха Москвы» 8 августа, что требования обязательной вакцинации всех студентов у его ведомства нет. Правовых оснований не допускать непривитых студентов до занятий у ректоров нет, говорит сопредседатель профсоюзной организации «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Отстранить от занятий могут преподавателей, говорит он. В Москве в ходе обязательной вакцинации с 15 июля по 15 августа должны сделать прививку двумя компонентами вакцины сотрудники государственных и частных образовательных учреждений. В Москве к 4 августа уровень вакцинации работников сферы образования достиг 67%, писали «Ведомости».
Представитель ВШЭ уточнил, что в вузе полностью привито более 70% преподавателей, но долю вакцинированных студентов не назвал. Представители МГУ и МФТИ не ответили на запрос о точном числе привитых студентов и преподавателей. Чтобы стимулировать вакцинацию среди студентов, необходимо прибегать к разъяснительной работе, создавать комфортные условия, считает ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Физтех разыгрывал среди вакцинированных студентов путевки на отдых, ноутбуки и бесплатное проживание в общежитии на один учебный год, сказал он «Ведомостям». Руководство ВШЭ, сказал представитель вуза, стимулирует учащихся пройти вакцинацию с помощью публикаций врачей и ученых, а также интервью в университетских СМИ как с переболевшими ковидом, так и с привившимися студентами и сотрудниками.
В Роспотребнадзоре не ответили на запрос, разработаны ли новые рекомендации для учебы студентов на будущий учебный год.