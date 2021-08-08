Российские спортсмены взяли на Олимпиаде рекордное число медалей со времен Афин

С другой стороны, токийская Олимпиада оказалась для страны «самой незолотой». 20 золотых медалей из 71 – это всего 26%, и это самая низкая доля за всю постсоветскую историю. Даже в проблемном Рио-де-Жанейро пять лет назад из 56 медалей золотыми были 19 – это 34%.