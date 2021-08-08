Российские спортсмены взяли на Олимпиаде рекордное число медалей со времен Афин

Российские спортсмены взяли на Олимпиаде рекордное число медалей со времен АфинНо доля золотых наград существенно снизилась
С одной стороны, даже несмотря на отсутствие флага, гимна и странное название ROC (Russian Olympic Committee – Олимпийский комитет России), россияне взяли в общей сложности 71 медаль. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г., когда российские спортсмены, еще до допинговых скандалов, выступали под своими знаменами и гимном.
На Играх в Токио ни одного допингового скандала с россиянами не случилось. А их многие опасались. Россия оказалась неожиданно пострадавшей от чужого допинга: бразильские волейболистки обыграли наших с нарушительницей в составе, что сошло им с рук.
Наконец, россияне показали неплохие результаты в ряде нетрадиционных для России видов спорта. Можно вспомнить медали в тхэквондо (2 золота из 20, завоеванных командой ROC) и баскетболе 3 х 3. Отечественный спорт годами надеется на «традиционные» дисциплины вроде борьбы или синхронного плавания, и появление новых медальных видов нечастый случай для России.
С другой стороны, токийская Олимпиада оказалась для страны «самой незолотой». 20 золотых медалей из 71 – это всего 26%, и это самая низкая доля за всю постсоветскую историю. Даже в проблемном Рио-де-Жанейро пять лет назад из 56 медалей золотыми были 19 – это 34%.
Также потеряны позиции в ряде традиционных видов спорта. Россию демонстративно подвинули с первой позиции в художественной гимнастике, могли бы быть лучше результаты в единоборствах, нет ни одного золота в игровых видах.
71 медаль российских спортсменов – это третье место после США (113) и Китая (88). Но поскольку неофициальный рейтинг считается по числу добытого золота, Россия впервые оказалась лишь на пятом месте в зачете стран, пропустив вперед помимо уже известных фаворитов Великобританию и хозяйку Игр – Японию.