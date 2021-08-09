Лесные пожары на востоке страны попали в зону внимания Владимира Путина

Результатом крупных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть не только серьезные потери биоразнообразия, но и изменение климатрегулирующих функций лесов, заявил Ярошенко. Если обычно лес считается поглотителем углекислого газа, то при таких масштабных пожарах, как в этом году, он становится его источником. «Фактически эти пожары превращают наши леса в усилители изменений климата», – продолжил Ярошенко, добавив, что сажа, оседающая на арктических льдах и снеге, уменьшает их отражающую способность и ускоряет таяние.