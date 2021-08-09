Лесные пожары на востоке страны попали в зону внимания Владимира Путина

Лесные пожары на востоке страны попали в зону внимания Владимира ПутинаОн поручил найти дополнительные средства на их тушение после введения ЧС в 10 регионах страны
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 сентября выделить из резервного фонда правительства дополнительные средства для тушения лесных пожаров, авиационного патрулирования лесов и обеспечения регионов пожарной техникой, говорится в перечне поручений главы государства, размещенном на сайте Кремля. До 1 октября Белый дом должен заняться созданием межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров в Дальневосточном федеральном округе, следует из перечня поручений по итогам совещания президента с членами правительства.
Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС), следует из данных подведомственной Рослесхозу «Авиалесоохраны». Якутия последней ввела режим ЧС на всей территории республики. Еще восемь субъектов ввели режим ЧС на территории как минимум одного муниципального района. К таким регионам относятся Костромская, Оренбургская, Челябинская и Вологодская области, Мордовия и Башкирия, Красноярский край и Чукотский автономный округ. В 61 субъекте введен особый противопожарный режим, который, в частности, может предусматривать запрет на посещение лесов под угрозой штрафов.
Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев 6 августа докладывал президенту об 11 000 очагов лесных пожаров с начала пожароопасного периода в 2021 г. Каждый регион вместе с наступлением теплой погоды и сходом снежного покрова индивидуально определяет дату старта пожароопасного сезона: например, в Волгоградской области он начался 1 апреля, в Подмосковье – 19 апреля. По словам Зиничева, общая площадь, пройденная огнем, составила 6 млн га. В пресс-службе МЧС не ответили на запрос «Ведомостей» о том, сколько лесов по всей России пострадало за 2021 г.
В Greenpeace привели статистику со ссылкой на данные государственной информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза – с начала 2021 г. площадь, пройденная огнем, составляет 16 млн га. Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель лесного отдела Greenpeace Алексей Ярошенко. По его мнению, при пожарах таких масштабов по итогам года могут погибнуть 5–6 млн га леса. Для сравнения: в среднем от пожаров страдает 3–4 млн га в год, а от сплошных рубок – свыше 1 млн га в год, говорит он.
Член комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Будуев (избран от Бурятии) уверен, что для решения проблемы пожаров необходимо убрать из Лесного кодекса механизмы, стимулирующие поджоги лесов: они позволяют скрывать некоторые нарушения в лесной сфере (незаконная вырубка леса). Кроме того, система премирования лесников должна быть изменена, полагает Будуев. Зимой лесник получает 15 000–20 000 руб., а во время тушения пожара может заработать 80 000 руб., говорит депутат.
Результатом крупных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть не только серьезные потери биоразнообразия, но и изменение климатрегулирующих функций лесов, заявил Ярошенко. Если обычно лес считается поглотителем углекислого газа, то при таких масштабных пожарах, как в этом году, он становится его источником. «Фактически эти пожары превращают наши леса в усилители изменений климата», – продолжил Ярошенко, добавив, что сажа, оседающая на арктических льдах и снеге, уменьшает их отражающую способность и ускоряет таяние.