Как представители традиционных конфессий в России призывают граждан к вакцинации

Русская православная церковь (РПЦ) выступает за вакцинацию: ее представитель Владимир Легойда заявлял 27 июля, что это единственный способ остановить распространение ковида. Прямо за прививки РПЦ не агитирует, но развенчивает сомнения верующих о том, что вакцина может быть грехом или способна повлиять на бессмертную душу. В Московской епархии подчеркивали, что не настаивают на вакцинации служителей и сотрудников церквей.