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Как представители традиционных конфессий в России призывают граждан к вакцинации

Влияние священников на принятие таких решений высоко в обществах с большей религиозностью
Анна Киселева Константин Гликин
Члены различных общин как минимум прислушиваются к словам своих лидеров, поэтому в их среде доля привитых должна быть выше, чем в других социальных группах /ЕЛЕНА АФОНИНА / ТАСС

Всякий пример – от Церкви

Русская православная церковь (РПЦ) выступает за вакцинацию: ее представитель Владимир Легойда заявлял 27 июля, что это единственный способ остановить распространение ковида. Прямо за прививки РПЦ не агитирует, но развенчивает сомнения верующих о том, что вакцина может быть грехом или способна повлиять на бессмертную душу. В Московской епархии подчеркивали, что не настаивают на вакцинации служителей и сотрудников церквей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных