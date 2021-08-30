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Минимум в трети регионов школы проведут линейки с ограничениями из-за ковида

Планов переводить учеников на дистанционное обучение пока нет
Анна Киселева
Александра Зотова для Ведомостей

28 августа министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что 1 сентября российские школы проведут традиционные линейки в очном формате. На практике школы в трети субъектов Федерации начнут учебный год в урезанном формате или вовсе откажутся от праздника, подсчитали «Ведомости».

Анализ данных, размещенных 29 августа на сайте правительственного оперативного штаба по борьбе с ковидом (Стопкоронавирус.рф), показал, что в 32 регионах заболеваемость растет или остается на высоком уровне, демонстрируя самые высокие показатели по числу инфицированных с начала пандемии в этом субъекте. В 19 регионах заболеваемость высокая, но уже начала снижаться, следует из данных правительственного штаба. В 34 субъектах Федерации пик третьей волны уже завершился, еще не начался или данных недостаточно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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