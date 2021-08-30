Минимум в трети регионов школы проведут линейки с ограничениями из-за ковида

Анализ данных, размещенных 29 августа на сайте правительственного оперативного штаба по борьбе с ковидом (Стопкоронавирус.рф), показал, что в 32 регионах заболеваемость растет или остается на высоком уровне, демонстрируя самые высокие показатели по числу инфицированных с начала пандемии в этом субъекте. В 19 регионах заболеваемость высокая, но уже начала снижаться, следует из данных правительственного штаба. В 34 субъектах Федерации пик третьей волны уже завершился, еще не начался или данных недостаточно.