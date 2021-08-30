С 1 сентября в школах начнут работу 2500 советников по воспитанию

Принятые в 2020 г. поправки в закон об образовании, которые предполагают создание системы воспитания в школах, начнут действовать с нового учебного года. В соответствии с поправками программа и календарь воспитания в школе являются частью образовательной программы, и школы должны это учесть до 1 сентября 2021 г. Само воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, формирование чувства патриотизма и т. д., говорится в законе.