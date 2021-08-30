С 1 сентября в школах начнут работу 2500 советников по воспитанию

С 1 сентября в школах начнут работу 2500 советников по воспитаниюЧасть педагогов считает, что это увеличит нагрузку на них и на учеников
Принятые в 2020 г. поправки в закон об образовании, которые предполагают создание системы воспитания в школах, начнут действовать с нового учебного года. В соответствии с поправками программа и календарь воспитания в школе являются частью образовательной программы, и школы должны это учесть до 1 сентября 2021 г. Само воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, формирование чувства патриотизма и т. д., говорится в законе.
Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам образования 25 августа отметил, что в новом учебном году советники по воспитанию начнут работу в школах 10 регионов, а с учетом опыта эта практика будет распространена на всю страну. Министр просвещения Сергей Кравцов на том же заседании Госсовета отметил, что с 1 сентября более 2500 советников директоров по воспитанию «сделают школьную жизнь более яркой, насыщенной, разнообразной, содержательной». Кандидатов в советники отбирало Министерство просвещения, а их обучение проводилось на базе лагеря «Артек».
В мае 2021 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента называл воспитательную работу с детьми одной из новых задач Кремля. Севастопольский губернатор Михаил Развожаев доложил на президиуме Госсовета, что в программу воспитания входят «базовые ценности, которые закреплены в Конституции». Представитель Развожаева сказала «Ведомостям», что с нового учебного года в городскую программу воспитания, в частности, будет включен предмет севастополеведение, в рамках которого ученикам расскажут о местной истории и традициях.
Разработкой новых программ для дошкольного и среднего профессионального образования занимался Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО), сказала «Ведомостям» директор института Наталья Агре, а программы для школьников разработал Институт стратегии развития образования РАО. Систему воспитания успели протестировать в 750 школах России, сейчас ее создатели посещают федеральные округа, где проводят семинары с представителями институтов развития образования в регионах, министрами просвещения субъектов Федерации и т. д., говорит Агре, они прорабатывают методические рекомендации для педагогов. Преподаватели сами смогут увидеть «сильные и слабые стороны» учебного заведения, когда будет введена новая система.
Председатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Юрий Варламов считает, что сейчас учителям придется работать с набором «консервативно-патриотических штампов». Он опасается, что из-за «особо инициативных советников по воспитанию» молодое поколение может не принять навязываемые ими ценности. Учитель Дмитрий Казаков из Нижегородской области считает, что из-за новой системы вырастет нагрузка на учителей: при проведении дополнительных мероприятий придется готовить новые отчеты.