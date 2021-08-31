1 сентября исполняется 17 лет с момента захвата заложников в Беслане

1 сентября исполняется 17 лет с момента захвата заложников в БесланеНа месте школы № 1 до конца 2022 года возведут мемориальный комплекс
Сегодня в Беслане (Северная Осетия) пройдут памятные мероприятия, посвященные 17-й годовщине теракта в школе № 1. 1 сентября 2004 г. она была захвачена террористами, которые вплоть до штурма 3 сентября удерживали внутри более 1100 заложников.
В мемориальных мероприятиях примет участие врио главы республики Сергей Меняйло, сообщила «Ведомостям» его представитель Ольга Дзгоева. Врио главы региона приедет в разрушенную школу к 9 утра, сказала она. В 9.15 там должен прозвучать звонок: именно в это время боевики ворвались на линейку в честь начала учебного года и начали загонять ее участников в здание.
К концу 2022 г. должно завершиться строительство мемориального комплекса в Беслане, говорит Дзгоева, сейчас работы на объекте уже начались, подрядчик занимается обустройством строительного городка. Официально это называется Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма «Беслан. Школа № 1». Концепцию центра представляли вице-премьеру Юрию Трутневу в 2020 г., писал ТАСС. Она разработана с учетом мнения пострадавших при теракте, общественной организации «Матери Беслана». Тогдашний глава республики Вячеслав Битаров говорил Трутневу, что финансирование на 2021 г. уже заложено.
Член Совета Федерации Арсен Фадзаев говорит, что проект был подготовлен при Битарове, но работа Меняйло с федеральными властями позволила ускорить строительство. 3 мая врио главы республики на встрече с представителями «Матерей Беслана» заявил, что «считает своим долгом» довести до «логического конца все начинания», включая строительство центра. 15 июня Меняйло на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) представил главе правительства России Михаилу Мишустину проект центра.
Региональному бюджету центр обойдется как минимум в 206 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок. Контракт на строительство центра «Беслан. Школа № 1» был заключен 9 августа с компанией ООО «Скифос-РСК» (выручка в 2020 г. – 85 млн руб.; занимается реставрацией музеев и церквей в регионе). Выполнить все работы исполнитель должен до 20 мая 2023 г. Пресс-служба Министерства экономического развития сообщила 23 августа, что объект включили в госпрограмму развития СКФО и на его создание будет выделено дополнительно 75 млн руб. на условиях софинансирования.
17 лет
прошло с момента захвата школы № 1 в Беслане, в результате которого погибло 334 человека, включая 186 детей, 10 бойцов спецназа ФСБ и трех сотрудников МЧС
О конечной стоимости проекта говорить преждевременно, сказал «Ведомостям» врио министра строительства и архитектуры республики Константин Моргоев, поскольку может потребоваться приобретение дополнительного оборудования для экспозиции. Ее разработкой занимается Ассоциация музеев памяти, которой будет спроектирован дизайн-проект и техзадание на обустройство центра, говорит Моргоев. «Матери Беслана» неоднократно поднимали вопрос строительства мемориального комплекса, отмечает депутат Госдумы Зураб Макиев, и идея существовала долгие годы. Итоговый проект должен учесть их пожелания – сохранить здание школы в существующем виде, а на месте разрушенного корпуса возвести музей, считает он.