1 сентября исполняется 17 лет с момента захвата заложников в Беслане

Региональному бюджету центр обойдется как минимум в 206 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок. Контракт на строительство центра «Беслан. Школа № 1» был заключен 9 августа с компанией ООО «Скифос-РСК» (выручка в 2020 г. – 85 млн руб.; занимается реставрацией музеев и церквей в регионе). Выполнить все работы исполнитель должен до 20 мая 2023 г. Пресс-служба Министерства экономического развития сообщила 23 августа, что объект включили в госпрограмму развития СКФО и на его создание будет выделено дополнительно 75 млн руб. на условиях софинансирования.