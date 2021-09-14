Россияне полюбили атомную бомбу

Результаты опроса об отношении жителей России к ядерному оружию опубликованы ВЦИОМом 13 сентября. Согласно ему, 83% респондентов считают, что России нужно ядерное оружие. Не считают его необходимым лишь 11% жителей. При этом разрыв между самой молодой и самой пожилой когортой опрошенных составляет почти 20%, но и среди молодежи квалифицированное большинство (71%) считает, что оно необходимо для страны, для опрошенных возраста 60 лет и старше этот показатель превышает 88%.