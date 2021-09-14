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Россияне полюбили атомную бомбу

Владение ядерным оружием в России поддерживает большинство
Алексей Никольский Глеб Мишутин
В России «ядерный щит» традиционно воспринимается позитивно, так как в национальной памяти вполне живы образы неоднократно катастрофических вражеских вторжений, а ядерное оружие, что называется, «эмпирически» бережет нашу страну от подобных разрушительных событий / Андрей Гордеев / Ведомости

Результаты опроса об отношении жителей России к ядерному оружию опубликованы ВЦИОМом 13 сентября. Согласно ему, 83% респондентов считают, что России нужно ядерное оружие. Не считают его необходимым лишь 11% жителей. При этом разрыв между самой молодой и самой пожилой когортой опрошенных составляет почти 20%, но и среди молодежи квалифицированное большинство (71%) считает, что оно необходимо для страны, для опрошенных возраста 60 лет и старше этот показатель превышает 88%.

Для сравнения: в феврале в Великобритании социологической компанией Survation был проведен опрос об отношении жителей страны к Договору о всеобщем запрещении ядерного оружия. 59% опрошенных поддержали присоединение Великобритании к этому договору, а 77% поддержали бы реальный глобальный запрет ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных