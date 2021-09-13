Большинство граждан заявили о необходимости наличия ядерного оружия в России
Большинство опрошенных россиян — 83% — считают, что стране «скорее нужно» ядерное оружие, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1600 граждан старше 18 лет.
Доля людей, придерживающихся подобного мнения, варьируется и нарастает по мере увеличения возраста. Среди лиц 18–24 лет она составляет 71%, 25–34 лет — 79%, 35–44 лет — 82%, тогда как 45–59 лет — 83%, а старше 60 лет — 88%.
«Те, кто считает ядерное оружие необходимым, чаще всего аргументируют это тем, что оно нужно на случай нападения врага на нашу страну (31%), является политическим инструментом (12%) и значимо в ситуации, когда страну окружают враждебные державы (11%)», — выяснили социологи. При этом большинство из тех, кто считает ядерное оружие необходимым для России, аргументирует это его защитной функцией на случай нападения.
Эксперты отметили, что люди до 34 лет чаще считают ядерное оружие политическим инструментом и говорят о возможности обороняться при помощи него. В то же время представители старшего поколения акцентируют внимание на внешних врагах и плохом отношении к России.
Скорее не нужным для страны ядерное оружие считают 11% опрошенных. Среди самой молодой группы респондентов эта доля составляет 18%, а самой старшей — 6%. Остальные 6% участников исследования затруднились с ответом на вопрос о необходимости ядерного оружия для России.