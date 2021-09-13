Большинство граждан заявили о необходимости наличия ядерного оружия в России

«Те, кто считает ядерное оружие необходимым, чаще всего аргументируют это тем, что оно нужно на случай нападения врага на нашу страну (31%), является политическим инструментом (12%) и значимо в ситуации, когда страну окружают враждебные державы (11%)», — выяснили социологи. При этом большинство из тех, кто считает ядерное оружие необходимым для России, аргументирует это его защитной функцией на случай нападения.