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Большинство граждан заявили о необходимости наличия ядерного оружия в России

Ведомости

Большинство опрошенных россиян — 83% — считают, что стране «скорее нужно» ядерное оружие, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1600 граждан старше 18 лет.

Доля людей, придерживающихся подобного мнения, варьируется и нарастает по мере увеличения возраста. Среди лиц 18–24 лет она составляет 71%, 25–34 лет — 79%, 35–44 лет — 82%, тогда как 45–59 лет — 83%, а старше 60 лет — 88%.

«Те, кто считает ядерное оружие необходимым, чаще всего аргументируют это тем, что оно нужно на случай нападения врага на нашу страну (31%), является политическим инструментом (12%) и значимо в ситуации, когда страну окружают враждебные державы (11%)», — выяснили социологи. При этом большинство из тех, кто считает ядерное оружие необходимым для России, аргументирует это его защитной функцией на случай нападения.

Эксперты отметили, что люди до 34 лет чаще считают ядерное оружие политическим инструментом и говорят о возможности обороняться при помощи него. В то же время представители старшего поколения акцентируют внимание на внешних врагах и плохом отношении к России.

Скорее не нужным для страны ядерное оружие считают 11% опрошенных. Среди самой молодой группы респондентов эта доля составляет 18%, а самой старшей — 6%. Остальные 6% участников исследования затруднились с ответом на вопрос о необходимости ядерного оружия для России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных