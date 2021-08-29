Рогозин выступил против размещения ядерного оружия в космосе
Размещение ядерного вооружения в космосе какой-либо страной было бы преступлением, все существующие международные соглашения должны выполняться, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.ру».
«Я считаю, что это [размещение ядерного оружия в космосе] было бы преступление. Именно поэтому... я стал возражать господину Илону Маску, когда он предложил терраформирование Марса за счет ядерного оружия. Я как раз сказал, что до терраформирования Марса дело не дойдет, зато до вывода ядерного вооружения в космос дойдет», – рассказал он.
По мнению Рогозина, ядерное оружие могут попытаться вывести в космос и под другими безобидными предлогами, например, в рамках программы по астероидно-кометной безопасности. Постоянное базирование ядерного арсенала в космосе резко снижает скорость реакции атакуемой страны, создавая угрозу ее глобального поражения.
«Поэтому я считаю, что нужно сделать максимум, чтобы те международные соглашения, которые уже существуют на сей счет, работали, и ни под каким предлогом не разрывались», – добавил он.
В том случае, если, например, США все же выведут такое вооружение в космос, то Минобороны России и ВКС смогут найти «адекватный ответ», заметил Рогозин.