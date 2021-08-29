Рогозин выступил против размещения ядерного оружия в космосе

«Я считаю, что это [размещение ядерного оружия в космосе] было бы преступление. Именно поэтому... я стал возражать господину Илону Маску, когда он предложил терраформирование Марса за счет ядерного оружия. Я как раз сказал, что до терраформирования Марса дело не дойдет, зато до вывода ядерного вооружения в космос дойдет», – рассказал он.