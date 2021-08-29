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Рогозин выступил против размещения ядерного оружия в космосе

Ведомости

Размещение ядерного вооружения в космосе какой-либо страной было бы преступлением, все существующие международные соглашения должны выполняться, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.ру».

«Я считаю, что это [размещение ядерного оружия в космосе] было бы преступление. Именно поэтому... я стал возражать господину Илону Маску, когда он предложил терраформирование Марса за счет ядерного оружия. Я как раз сказал, что до терраформирования Марса дело не дойдет, зато до вывода ядерного вооружения в космос дойдет», – рассказал он.

По мнению Рогозина, ядерное оружие могут попытаться вывести в космос и под другими безобидными предлогами, например, в рамках программы по астероидно-кометной безопасности. Постоянное базирование ядерного арсенала в космосе резко снижает скорость реакции атакуемой страны, создавая угрозу ее глобального поражения.

«Поэтому я считаю, что нужно сделать максимум, чтобы те международные соглашения, которые уже существуют на сей счет, работали, и ни под каким предлогом не разрывались», – добавил он.

В том случае, если, например, США все же выведут такое вооружение в космос, то Минобороны России и ВКС смогут найти «адекватный ответ», заметил Рогозин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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