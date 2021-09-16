Эксперты оценили идею с указателями на узбекском и фарси в московском метро

В последние десятилетия в Узбекистане используется латиница и тем, кто заканчивал школу после нововведения, читать указатели на русском языке сложно, говорит председатель совета Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова. По ее словам, размещение таких указателей будет способствовать и комфорту местных жителей: «Их никто не будет дергать, не будут спрашивать, не будут толпиться в поисках дороги». По словам правозащитника Светланы Ганнушкиной, специализирующейся на помощи мигрантам и беженцам, появление на отдельной территории указателей на национальных языках не приведет к созданию там гетто: в Москве это невозможно, «поскольку люди живут там, где можно снять жилье» и едут на работу туда, «где есть работа».