Эксперты оценили идею с указателями на узбекском и фарси в московском метро

Эксперты оценили идею с указателями на узбекском и фарси в московском метроТаблички появились на станциях, ведущих к миграционному центру «Сахарово»
Эксперты в сфере межнациональных отношений и представители национально-культурных автономий Москвы разошлись в оценке инициативы столичного метрополитена, который на станциях Сокольнической и Бутовской линий продублировал русскоязычные указатели на фарси и узбекском. Это решение в пресс-службе метрополитена «Ведомостям» объяснили тем, что от станций «Прокшино» и «Лесопарковой» ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово», который находится за МКАД: «Поэтому для удобства посетителей центра мы продублировали навигацию именно этих станций на фарси – языке большинства народов Таджикистана – и на узбекском. Наша задача – делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров».
Пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы к моменту публикации не ответила на вопрос «Ведомостей», давал ли департамент свой отзыв на инициативу метрополитена. В департаменте транспорта правительства Москвы не ответили на вопрос «Ведомостей» о том, намерены ли расширять практику установки указателей на языках народов СНГ. В Федеральном агентстве по делам национальностей не ответили на запрос «Ведомостей».
В расширении эксперимента нет острой необходимости, уверен член совета по делам национальностей при правительстве Москвы, руководитель Узбекской национально-культурной автономии в городе Москве Хабиб Абдуллаев. Он согласен, что есть места большой концентрации трудовых мигрантов и в данном случае столичные власти пошли им навстречу: «Но такие инициативы должны носить исключительный характер, чтобы не вызывать негативную реакцию в обществе». Трудовые мигранты, говорит Абдуллаев, должны уметь читать вывески и русский должны знать в определенном объеме. В качестве альтернативы указателям на национальных языках он предлагает загружать приезжим в телефоны схемы метро на родном языке, выдавать памятки и схемы, а также углублять программы по адаптации приезжих.
В последние десятилетия в Узбекистане используется латиница и тем, кто заканчивал школу после нововведения, читать указатели на русском языке сложно, говорит председатель совета Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова. По ее словам, размещение таких указателей будет способствовать и комфорту местных жителей: «Их никто не будет дергать, не будут спрашивать, не будут толпиться в поисках дороги». По словам правозащитника Светланы Ганнушкиной, специализирующейся на помощи мигрантам и беженцам, появление на отдельной территории указателей на национальных языках не приведет к созданию там гетто: в Москве это невозможно, «поскольку люди живут там, где можно снять жилье» и едут на работу туда, «где есть работа».
Ганнушкина считает, что мигранты будут чувствовать себя спокойнее и увереннее: «А такие люди не вызывают агрессию». Абдуллаев, напротив, считает, что это может усилить «раздражение» граждан. По его мнению, дублирование указателей «немного принижает» мигрантов: «Приезжающие в Россию не настолько безграмотны, чтобы не разобраться в названии станции или нужной дороги».
В России требуется принятие закона о социально-культурной адаптации граждан, говорит член комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Он позволил бы определить, кто и в какой мере отвечает за знание ими языка, законов, правил и др., сказал депутат, ведь без притока мигрантов России не обойтись. Сейчас комплексного подхода к привлечению мигрантов не ведется, полагает он, а если он заработает, то и необходимости в таких мерах не будет.