В Роспотребнадзоре назвали условия проведения массовых мероприятий в стране

По словам Поповой, ни в одном из регионов России не разрешены массовые мероприятия с числом участников больше трех тысяч человек. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что сейчас решения о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов на основе эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте страны. Дополнительные ограничения в последнее время не вводились, сообщил ТАСС.