В Роспотребнадзоре назвали условия проведения массовых мероприятий в стране

В Роспотребнадзоре назвали условия проведения массовых мероприятий в странеЧисло новых заболевших COVID-19 за сутки в стране обновило максимум с января
Проведение массовых мероприятий на данный момент прекращено во всей России из-за роста случаев заражения коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«По массовым мероприятиям: они остановлены во всей стране, проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сказала она.
По словам Поповой, ни в одном из регионов России не разрешены массовые мероприятия с числом участников больше трех тысяч человек. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что сейчас решения о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов на основе эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте страны. Дополнительные ограничения в последнее время не вводились, сообщил ТАСС.
Попова сообщила, что сейчас ни в одном регионе России нельзя проводить мероприятия более чем с 3000 участников. При этом в двух субъектах страны разрешены мероприятия для 1000-3000 человек. О каких регионах идет речь, она не сказала.
«Хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции. Это отдельные случаи, они идут по специальным правилам, которые неукоснительно соблюдаются», — отметила глава Роспотребнадзора.
Попова охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в России как «крайне напряженную» и указала на быстрые темпы роста заболеваемости COVID-19. По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус обнаружили у 25 781 жителя страны — это максимум со 2 января 2021 г. При этом рекорд за все время пандемии был зафиксирован 24 декабря 2020 г. — 29 935 случаев.
Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в России на данный момент составляет 7 612 317 человек. Из них 210 801 пациент скончался. За последние сутки от коронавируса умерли 883 заболевших.
По словам Поповой, сейчас заболеваемость в 12 регионах России растет быстрее средних значений по стране. В целом отрицательная динамика отмечается в 67 из 85 субъектов. Еще в 13 регионах зафиксирована стабилизация ситуации, а в пяти заболеваемость снижается.
Сейчас у большинства заразившихся коронавирусом — 76% — COVID-19 проявляется как острая респираторная вирусная болезнь, отметила глава Роспотребнадзора. Еще у 15% ситуация доходит до пневмонии. Бессимптомно коронавирус переносят только 8% пациентов.
Попова добавила, что сейчас есть «много вопросов» к контролю за соблюдением масочного режима в российских регионах. Там, где количество проверок и наказаний меньше всего, рост заболеваемости превышает средний показатель по стране — за последнюю неделю таковой составил 14%.