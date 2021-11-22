В пандемию Россия потеряла каждого четвертого ветерана ВОВ

Участников и ветеранов Великой Отечественной войны в России осталось 896 806 человек, сообщили «Ведомостям» в Минтруде со ссылкой на данные от 1 октября 2021 г. В апреле 2020 г. их проживало 1,21 млн человек. Потери составили за полтора года 312 689 человек, или 26%.