Почему Чечня хочет ввести запрет на упоминание национальности в СМИ

Почему Чечня хочет ввести запрет на упоминание национальности в СМИГосдума отклоняла похожий закон от Москвы несколько лет назад
Парламент Чечни внес 22 ноября в Госдуму проект лаконичной поправки в закон о СМИ. Статью 4 данного закона, в которой говорится о злоупотреблении свободой массовой информации, предложено дополнить новым видом ограничений: «Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам России лиц, причастных к совершению преступлений».
Депутаты республиканского парламента еще 11 ноября сообщили, что внесут эти поправки, а также поправки в КоАП в Госдуму.
В СМИ и социальных сетях все чаще размещаются провокационные материалы, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы, сообщил тогда спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Публикация подобных сведений, по его словам, расценивается как «оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
Дискуссия о необходимости новых ограничений для СМИ разгорелась в начале месяца. 4 ноября, по сообщению ТАСС, четверо человек на Нововатутинском шоссе в новой Москве избили двух мужчин, у одного из которых был ребенок. Нападавшие оказались уроженцами Закавказья.
Их действия раскритиковала главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступив «как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе». «Все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад)», – написала она 5 ноября в своем Telegram-канале. На Кавказе, отметила она, молодые люди ведут себя иначе.
На это Симоньян ответил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ – это отдельное государство, – сообщил он в своем Telegram-канале. – Сегодня из тысяч преступлений, совершенных в разных уголках страны разными людьми, СМИ специально выбирают только те, где можно упомянуть уроженцев республик СКФО в негативном свете и начинают мусолить эту тему. А почему не пишут, как кавказцы защитили в метро девушку от пьяных дебоширов славянской внешности?» Журналисты и блогеры лишь провоцируют «обе стороны на дальнейшие необдуманные действия», уверен глава Чечни.
Это не первая попытка властей урегулировать национальный вопрос, запретив его упоминание в СМИ. Наиболее чувствительной эта история прежде была для Москвы. Когда мэром города был Юрий Лужков, столичные чиновники и депутаты продвигали несколько идей, которые позволили бы минимизировать упоминание этнической принадлежности предполагаемых преступников и правонарушителей. Но все эти попытки закончились провалом.
В 2007 г. поправки в закон о СМИ, запрещающие журналистам указывать национальность преступников, инициировал тогдашний спикер Мосгордумы и соратник Лужкова Владимир Платонов. Но в Госдуме инициатива сразу не нашла поддержку. Тогда, как писал «Коммерсантъ», в комитете по информационной политике указали, что «в ориентировках МВД используются различные формулировки типа "лицо кавказской национальности", чтобы было легче ловить преступников», и запрет для СМИ «может ограничить возможности правоохранительных органов». К тому же ограничения могут «побудить работников СМИ прибегать к эзопову языку в ущерб точности и достоверности информации».
Платонов искал поддержки по этому вопросу у президента Владимира Путина. В 2012 г. глава государства подчеркивал: «Преступник не имеет национальности: какая разница, к какой этнической группе относится человек, который нарушил норму закона». Но московский законопроект завис в Госдуме, а в 2017 г. был отклонен нижней палатой парламента окончательно.
Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил «Ведомостям», что вопрос о необходимости поправок неоднократно поднималась на многих площадках, в том числе в связи с тем, что из «федеральных СМИ звучали словосочетания «чеченские бандиты», «чеченские террористы», «чеченское бандподполье» и т. д.». «Чеченские журналисты, врачи, художники, спортсмены задавали нам вопрос, почему СМИ называют такими словами наш народ? Подавляющее большинство – нормальные граждане, которые живут в своей стране», – рассказал Саралиев.
Если человек совершает преступление, ему нет оправдания и он должен понести наказание, но не нужно называть национальность, считает Саралиев. «Или называйте всех, или не называйте никого», – подчеркнул депутат.
СМИ осознанно или нет формируют на подсознательном уровне негативное отношение к людям определенной национальности, считает старший партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. При этом, на его взгляд, у инициативы есть и минусы – небрежность в используемой терминологии. А запрет полезен лишь тогда, когда он продуман и четко сформулирован, чтобы не было «поводов для разночтений».
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев говорит, что идея законопроекта полезна, но и самому руководству Чечни нужно подумать о последствиях принятия закона: «Те факты, которые журналист раскрывает, иногда заставляют реагировать и руководство республики, в том числе если это касается действий чеченцев в Москве». Сама инициатива – это повод для главы Чечни напомнить о себе как об одном из самых авторитетных политиков на Кавказе, добавляет Калачев.