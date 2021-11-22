Почему Чечня хочет ввести запрет на упоминание национальности в СМИ

На это Симоньян ответил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ – это отдельное государство, – сообщил он в своем Telegram-канале. – Сегодня из тысяч преступлений, совершенных в разных уголках страны разными людьми, СМИ специально выбирают только те, где можно упомянуть уроженцев республик СКФО в негативном свете и начинают мусолить эту тему. А почему не пишут, как кавказцы защитили в метро девушку от пьяных дебоширов славянской внешности?» Журналисты и блогеры лишь провоцируют «обе стороны на дальнейшие необдуманные действия», уверен глава Чечни.