Минздрав предложил блокировать сайты с поддельными сертификатами о вакцинации

Минздрав предложил блокировать сайты с поддельными сертификатами о вакцинацииВыявлять их будет Росздравнадзор
Минздрав предложил блокировать сайты, которые предоставляют медицинские документы без проведения реальных исследований, в том числе и поддельные справки о вакцинации. Такие сайты будут вноситься в ре естр запрещенной информации, который ведет Роскомнадзор. Соответствующие поправки размещены на портале проектов правовых актов. Полномочия по выявлению таких сайтов Минздрав предлагает дать подведомственному Росздравнадзору. Соответствующие поправки предложено внести в закон об основах охраны здоровья граждан и в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Росздравнадзор сможет принимать решение о блокировке сайтов, на которых предлагают медицинские документы лица без соответствующей лицензии. Будут блокироваться также ресурсы с предложением о доставке медицинских документов курьером без проведения обследования и других медицинских действий, в том числе вакцинации, следует из предложенных поправок в закон об основах охраны здоровья граждан.
Согласно документу, сведения о незаконной продаже медицинских справок появятся в категории запрещенной информации. Сейчас во внесудебном порядке по закону туда включаются детская порнография, информация о производстве и продаже наркотиков, о способах самоубийства, о несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий, и др.
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с информацией о продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса, сертификатов о вакцинации удалил с начала пандемии Роскомнадзор. Согласно ч. 1 ст. 15.3 закона «Об информации...», при обнаружении в интернете недостоверных данных, создающих угрозу жизни и здоровью, сам гражданин, органы власти, местного самоуправления и организации могут направить уведомление в прокуратуру. После чего генпрокурор или его заместитель имеет право обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к интернет-ресурсу
В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан во исполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина и решений, принятых на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой (там обсуждался вопрос установления критериев для блокировки интернет-ресурсов с предложениями о торговле поддельными медицинскими документами). Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 г.
Количество предложений о продаже поддельных медицинских справок исчисляется сотнями в год, о продаже поддельных сертификатов – тысячами в месяц, заявил «Ведомостям» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, максимальный рост предложений о продаже поддельных медицинских документов наблюдался в июне и октябре этого года.
Практика приобретения людьми поддельных сертификатов не редкость, сказал «Ведомостям» врач ГКБ № 52 Александр Ванюков. Факт покупки сертификата обычно выясняется при печальных обстоятельствах, когда человек попадает в реанимацию с коронавирусом. «У него наступает резкое ухудшение, а он опасается, что его не так лечат, потому что врачи думают, что он привит», – рассказал он.
При этом, опасается Ванюков, блокировка сайтов с фиктивными сертификатами не решит проблему: «Заблокируешь один сайт, найдется еще десять». Главное, чтобы люди поверили в вакцинацию и прививались, тогда ситуация изменится, считает он. Для людей, которые купили поддельные справки, но уже поняли серьезность ситуации с пандемией, можно предусмотреть амнистию, полагает Ванюков. В Закарпатской области Украины открыли пункт, где можно анонимно вакцинироваться, писали «РИА Новости».
С 1 апреля 2021 г. распространителям заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям, грозит уголовная ответственность. Наказание – штраф от 300 000 до 700 000 руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если такая информация привела к смерти человека, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн руб., а срок лишения свободы – до пяти лет.