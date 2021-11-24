Минздрав предложил блокировать сайты с поддельными сертификатами о вакцинации

При этом, опасается Ванюков, блокировка сайтов с фиктивными сертификатами не решит проблему: «Заблокируешь один сайт, найдется еще десять». Главное, чтобы люди поверили в вакцинацию и прививались, тогда ситуация изменится, считает он. Для людей, которые купили поддельные справки, но уже поняли серьезность ситуации с пандемией, можно предусмотреть амнистию, полагает Ванюков. В Закарпатской области Украины открыли пункт, где можно анонимно вакцинироваться, писали «РИА Новости».