Как власти всего мира ограничивают непривитых от COVID-19 в правах

Как власти всего мира ограничивают непривитых от COVID-19 в правахМеры, стимулирующие вакцинацию, различаются только степенью жесткости
Европа – единственный регион мира, где с конца сентября еженедельно растет число случаев заболевания и смертности, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По последним данным ВОЗ, за неделю с 8 по 14 ноября заболело 2 145 966 европейцев (на 8% больше, чем неделей ранее), а умерло 28 304 (на 5% больше). Во всех других регионах снижается либо заболеваемость, либо смертность, либо и то и другое одновременно.
Большой вклад в эти цифры вносит Центральная и Восточная Европа, где невысокий уровень вакцинации, пишет интернет-издание MarketWatch. Но и в странах Западной Европы кривая заболеваемости ощутимо рвется вверх. Вот как выглядит пятерка стран мира, где больше всего новых больных по данным ВОЗ: США – 550 684 новых случая (8%-ный рост), Россия – 275 579 (без изменений к предыдущей неделе), Германия – 254 436 (целых 50%), Великобритания – 252 905 (почти без изменений) и, наконец, Турция – 180 167 (9%).