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Как власти всего мира ограничивают непривитых от COVID-19 в правах

Меры, стимулирующие вакцинацию, различаются только степенью жесткости
Софья Корепанова
AFP

Европа – единственный регион мира, где с конца сентября еженедельно растет число случаев заболевания и смертности, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По последним данным ВОЗ, за неделю с 8 по 14 ноября заболело 2 145 966 европейцев (на 8% больше, чем неделей ранее), а умерло 28 304 (на 5% больше). Во всех других регионах снижается либо заболеваемость, либо смертность, либо и то и другое одновременно.

Большой вклад в эти цифры вносит Центральная и Восточная Европа, где невысокий уровень вакцинации, пишет интернет-издание MarketWatch. Но и в странах Западной Европы кривая заболеваемости ощутимо рвется вверх. Вот как выглядит пятерка стран мира, где больше всего новых больных по данным ВОЗ: США – 550 684 новых случая (8%-ный рост), Россия – 275 579 (без изменений к предыдущей неделе), Германия – 254 436 (целых 50%), Великобритания – 252 905 (почти без изменений) и, наконец, Турция – 180 167 (9%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных