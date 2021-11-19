Как власти всего мира ограничивают непривитых от COVID-19 в правах

Европа – единственный регион мира, где с конца сентября еженедельно растет число случаев заболевания и смертности, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По последним данным ВОЗ, за неделю с 8 по 14 ноября заболело 2 145 966 европейцев (на 8% больше, чем неделей ранее), а умерло 28 304 (на 5% больше). Во всех других регионах снижается либо заболеваемость, либо смертность, либо и то и другое одновременно.