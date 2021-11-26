Российские вузы вводят QR-коды перед сессией

Российские вузы вводят QR-коды перед сессиейНепривитых преподавателей начали отстранять от работы
Крупные российские вузы завершают период дистанционного обучения, введенного из-за ухудшения ситуации с ковидом, и переходят на очный и смешанный форматы занятий в преддверии зимней сессии, выяснили «Ведомости». Одновременно руководители вузов вводят QR-коды для очного посещения занятий студентами и начинают отстранять от лекций непривитых преподавателей.
В смешанном формате начали работать Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ, с 8 ноября), Санкт-Петербургский политехнический университет (с 8 ноября), Кубанский государственный университет (КубГУ, с 8 ноября), чуть позже – Дальневосточный федеральный университет (с 15 ноября), Иркутский государственный университет (с 15 ноября), МИСиС (с 21 ноября), Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (с 29 ноября), Пензенский государственный университет (с 24-29 ноября).
Де-факто лекции в этих вузах теперь продолжатся в дистанционном формате, а практические занятия – очно. Это следует из приказов ректоров, а также информации, опубликованной на сайтах учебных заведений.
На фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве Финансовый университет при правительстве по разрешению оперштаба выходит на очное обучение с 29 ноября. По данным вуза, там привиты более 80% преподавателей. С 15 ноября вернулись в аудитории все студенты Сибирского государственного университета науки и технологий.
Если будет новый подъем заболеваемости, появится рекомендация сохранить дистанционный формат или вернуться к нему, сказал «Ведомостям» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По словам проректора по воспитательной работе и социальным вопросам КубГУ Николая Редькина, в их университете предпосылок к полноценному переходу на допандемийный режим работы пока нет.
Преподавателям сессию проще проводить в очном режиме, так как дистанционно сложнее следить за тем, самостоятельно ли студент сдает зачет или экзамен, сказал «Ведомостям» сопредседатель профсоюзной организации «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. «Но следует учитывать и эпидемическую ситуацию. Сейчас динамика развития ситуации с коронавирусом противоречивая», – сказал он.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф на 26 ноября, днем ранее в России заболели 34 690 человек, умерли 1253 человека. С 12 ноября прирост числа инфицированных снижается, но количество смертей по-прежнему остается на высоком уровне.
Есть вузы, в которых сохранится обучение в удаленном формате. Студенты Воронежского государственного университета (ВГУ) создали петицию на Change.org с просьбой продлить дистанционный формат обучения до конца семестра, ее подписали 4180 человек. После этого ректор Дмитрий Ендовицкий своим приказом поддержал решение. Когда завершится удаленное обучение, зависит от рекомендаций главного санитарного врача Воронежской области, пояснили «Ведомостям» в пресс-службе вуза.
Непривитым вход запрещен
На 10 ноября доля привитых от коронавируса студентов российских вузов составляла 32%, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков (цитата по ТАСС). Доля несовершеннолетних, а для них вакцины пока нет, невелика – как правило, это первокурсники, говорит Кудюкин.
Московский физико-технологический институт уже перешёл в COVID-free режим, сказали в пресс-службе МФТИ. Студенты и преподаватели должны подтвердить QR-кодом пройденную вакцинацию, недавно перенесенную болезнь или предоставить медотвод, говорится на сайте института. Остальным потребуется ПЦР-тест.
С 24 ноября в МГТУ им. Баумана ввели «цифровые пропуска», они будут активны при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, если студент не достиг 18 лет. РЭУ им. Плеханова с 22 ноября допускает к очным лекциями только привитых, переболевших (потребуется QR-код или справка) и студентов с отрицательным ПЦР-тестом на ковид.
Калининградский государственный технический университет (КГТУ) введет систему QR-кодов с февраля 2022 г.
В России нет нормативных правовых актов, предписывающих обязательную вакцинацию студентов и аспирантов, отмечает Кудюкин. Они существуют только для работников образовательных организаций, пояснил он. Среди сотрудников вузов доля привитых составляет около 75%, заявлял 10 ноября Фальков (цитата по ТАСС).
Пензенский государственный университет (ПГУ) принял решение с 1 декабря временно допускать до очных занятий только вакцинированных или переболевших студентов, остальные будут учиться дистанционно. Прививку от ковида сделали 85% студентов и 90% сотрудников университета. Ректор ПГУ Александр Гуляков заявил, что решение было принято на основании просьб привитых студентов и преподавателей.
Кубанский государственный университет рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить посещать очные занятия только вакцинированным студентам, но итоговое решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки и доли привитых учащихся, сказал «Ведомостям» проректор по воспитательной работе и социальным вопросам вуза Николай Редькин.
В Минобрнауки и Роспотребнадзоре не прокомментировали введение вузами QR-кодов.
Преподавателей начинают отстранять
24 ноября ректор МГУ Виктор Садовничий отстранил отказавшихся вакцинироваться преподавателей от работы со студентами, сообщал ТАСС. По словам ректора, из 20 000 сотрудников 800 человек отказались от прививки (более 4%).
Все невакцинированные преподаватели РАНХиГС работают удаленно с начала учебного года, говорит собеседник в вузе. Все сотрудники, посещающие учебные корпуса, должны быть вакцинированы. Еще летом был подписан приказ об обязательной вакцинации работников академии, согласно которому отстранить от преподавания могут даже тех сотрудников, кто находится на удаленке, если они не вакцинированы.
В регионах непривитых сотрудников вузов больше, чем в Москве, отмечает Кудюкин.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай говорит, что введение вузами QR-кодов можно считать законным. По закону образовательные организации обязаны создавать условия, необходимые для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников. И в данном случае QR-коды вводятся для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.