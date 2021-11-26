Российские вузы вводят QR-коды перед сессией

С 24 ноября в МГТУ им. Баумана ввели «цифровые пропуска», они будут активны при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, если студент не достиг 18 лет. РЭУ им. Плеханова с 22 ноября допускает к очным лекциями только привитых, переболевших (потребуется QR-код или справка) и студентов с отрицательным ПЦР-тестом на ковид.