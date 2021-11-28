Что известно о штамме коронавируса омикрон

Скорость распространения омикрона станет известна после накопления достаточного количества эпидемиологических данных, сказала Якутенко. Для этого требуются хорошие системы диагностики и налаженное тестирование – омикрон довольно просто диагностировать с помощью тест-систем, основанных на реакции ПЦР, т. е. его геном не нужно расшифровывать. Тест-системы на коронавирус, применяемые в России, способны выявить данный вариант, заявили в оперштабе 26 ноября. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков предполагает, что омикрон не будет распространяться так интенсивно, как дельта. «Уже вакцинированные и переболевшие – это объедки со стола дельты», – сказал он.