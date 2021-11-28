Что известно о штамме коронавируса омикрон

Что известно о штамме коронавируса омикронПолностью воздушные границы закрыл Израиль, о подобных мерах думают страны ЕС
Впервые выявленный на юге Африки новый вариант коронавируса омикрон вызвал мировую обеспокоенность: 26 ноября эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудили его на экстренном совещании, а на финансовых рынках началась черная пятница. Омикрон официально пока не выявлен в России, но его появление может стать гораздо более серьезным испытанием для граждан и российской экономики, чем обнаруженный в конце июня 2021 г. вариант дельта, преобладающий сейчас в стране.
Что такое омикрон и откуда он идет
Омикрон отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, свыше 30 из которых находятся в белке шипа коронавируса (spike-protein, или S-белок). В числе главных опасений ученых – устойчивость омикрона к иммунитету привитых и переболевших коронавирусом, сказала «Ведомостям» молекулярный биолог Ирина Якутенко. Предварительные данные также указывают на то, что он может быть более заразен по сравнению с другими вариантами, добавила она.
Скорость распространения омикрона станет известна после накопления достаточного количества эпидемиологических данных, сказала Якутенко. Для этого требуются хорошие системы диагностики и налаженное тестирование – омикрон довольно просто диагностировать с помощью тест-систем, основанных на реакции ПЦР, т. е. его геном не нужно расшифровывать. Тест-системы на коронавирус, применяемые в России, способны выявить данный вариант, заявили в оперштабе 26 ноября. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков предполагает, что омикрон не будет распространяться так интенсивно, как дельта. «Уже вакцинированные и переболевшие – это объедки со стола дельты», – сказал он.
Одна из гипотез возникновения омикрона была озвучена главой технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марией Ван Керкхове газете Financial Times: источником мог быть пациент с ослабленным иммунитетом, полностью не вылечившийся от предыдущего варианта коронавируса. По версии эксперта, вирус долгое время находился в организме, благодаря чему реплицировался.
Новый вариант коронавируса выявлен в Германии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Гонконге, Израиле и Австралии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже прокомментировал появление нового вируса, заявив на брифинге 27 ноября, что омикрон, возможно, способен очень быстро распространяться между привитыми от коронавируса людьми.
Член Совета Федерации Владимир Круглый считает, что новый штамм коронавируса уже мог добраться и до России, сказал он «Ведомостям». Источником распространения в таком случае могут быть россияне, которые вернулись из Египта. Гипотеза сенатора основана на том, что новый вариант коронавируса был выявлен у женщины, прибывшей в Бельгию из Египта. Круглый в связи с этим призвал закрыть авиасообщение с этой страной до изучения омикрон-варианта коронавируса.
Официально омикрон пока не зафиксирован в России, сообщал 26 ноября оперштаб по борьбе с коронавирусом. По данным на 28 ноября, ситуация не изменилась, заявил «Интерфаксу» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Кто отгородился от омикрона
Израиль по состоянию на вечер 28 ноября оказался первой и единственной страной, полностью закрывшей границы для всех иностранцев из-за распространения штамма омикрон. По сообщению канцелярии премьер-министра страны, запрет водится на две недели. Возвращающиеся в Израиль граждане страны должны сдать в аэропорту ПЦР-тест, после чего провести на карантине до 14 дней (максимальный срок – для непривитых). За возможными носителями штамма омикрон установят цифровую слежку.
26 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложит приостановить авиасообщение со странами, где был выявлен новый штамм. Это ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Лесото, Эсватини, Малави, Зимбабве, Намибия и другие южноафриканские страны, а также Гонконг, Чехия и ряд других стран мира, где обнаружены носители нового штамма. 27 ноября Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний выпустил документ, в котором описал возможные меры в отношении граждан государств ЕС, прибывающих из проблемных стран. Это ПЦР-тест при въезде, семидневный карантин при отрицательном результате и двухнедельный – без теста. Но к вечеру 28 ноября ЕС еще не выработал общего подхода.
Авиасообщение с ЮАР с 27 ноября ограничила Германия, не дожидаясь решения Брюсселя. Как пояснил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, авиакомпаниям теперь разрешено только вывозить из ЮАР граждан страны. С 27 ноября Чехия также запретила въезд в страну гражданам третьих стран, которые из последних 14 дней более 12 находились в странах, где выявлен омикрон. Запрет на въезд или транзит для лиц, посетивших южноафриканские государства, введен с 28 ноября в Сингапуре. Граждане самой страны или иностранцы с видом на жительство смогут вернуться, но с обязательным 10-дневным карантином.
«Информация о новом штамме появилась около полутора недель назад. Реакция, которую мы сейчас наблюдаем как со стороны действий властей, так и со стороны рынков, касается отдельных стран, где обнаружен штамм, пассажиропотока и условий доступа граждан этих стран на другие территории», – отмечает заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков. Рынок труда новый штамм пока не затрагивает, считает он. Западные правительства наверняка постараются не допустить ситуации весны 2020 г., когда рабочая сила не могла из-за санитарных ограничений приступить к своим обязанностям, в частности, в критически важных отраслях мировой торговли. Ограничения, скорее всего, будут умеренными, прогнозирует Медведков.
Что делают в России
Российский оперштаб по борьбе с ковидом 26 ноября уже принял решение ограничить с 28 ноября въезд в Россию граждан из африканских государств, включая ЮАР, Ботсвану, Зимбабве и Танзанию, а также из Гонконга. Кроме этого оперштаб поручил Роспотребнадзору организовать экспресс-тестирование на коронавирус для возвращающихся оттуда, а также из Великобритании, КНР и Израиля россиян. В ближайшие дни по заключениям Роспотребнадзора и Минздрава в оперштаб будет доложено об эффективности вакцин и о других предупредительных мерах, сказал «Ведомостям» федеральный чиновник.
В Минтрансе и Росавиации вопросы о возможной приостановке авиасообщения с новыми странами перенаправили в федеральный оперштаб, где не предоставили ответов. Источники «Ведомостей» в авиационных и туристических компаниях сообщают, что пока не получали сигналов о приостановке полетов с какими-либо новыми странами.
Из-за появления нового варианта вируса существующие вакцины могут потребовать обновления, уверен вирусолог Волчков из МФТИ. По словам Якутенко, пока не ясно, потребуется ли новая вакцинация: необходимо подождать порядка 1,5–2 недель, пока производители вакцин лабораторно не протестируют их эффективность. Специалисты Центра Гамалеи проверят эффективность «Спутника V» против него, как только получат образец омикрона, сказал «Интерфаксу» директор центра Александр Гинцбург.
В Роспотребнадзоре, Минздраве и Центре Гамалеи не ответили на вопрос «Ведомостей», доставлен ли образец нового коронавируса в Россию. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев утверждает, что «Спутник V» можно быстро модифицировать (цитата по «РИА Новости»). На создание новых образцов вакцины может потребоваться до 2–3 месяцев, считает Волчков.