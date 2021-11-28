В Китае будет больше 600 000 заражений COVID-19 в день

Тогда, по подсчетам ученых Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, если бы в КНР внедрили британский подход к борьбе с распространением коронавируса (при вакцинации 61,5% населения, как в Великобритании, данные на начало прошлой недели), ежедневно регистрировалось бы 275 793 случая, 454 198 случаев в день – если бы она подражала Франции (при привитых, как в ней, 55,5% населения), и, наконец, 637 155, если она примет стратегию Соединенных Штатов по борьбе с пандемией (при 51,1% вакцинированных, как в этой стране).