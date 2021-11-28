В Китае будет больше 600 000 заражений COVID-19 в день

В Китае будет больше 600 000 заражений COVID-19 в деньЕсли жесткие меры против пандемии будут ослаблены до уровня США
Китай столкнется с «колоссальной вспышкой» коронавируса, если откажется от политики «нулевой терпимости» к выявляемым случаям инфекции, понизит уровень ограничений на въезд до тех, что действуют в Евросоюзе и США, а также в целом последует тактике этих государств в борьбе с пандемией.
Тогда, по подсчетам ученых Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, если бы в КНР внедрили британский подход к борьбе с распространением коронавируса (при вакцинации 61,5% населения, как в Великобритании, данные на начало прошлой недели), ежедневно регистрировалось бы 275 793 случая, 454 198 случаев в день – если бы она подражала Франции (при привитых, как в ней, 55,5% населения), и, наконец, 637 155, если она примет стратегию Соединенных Штатов по борьбе с пандемией (при 51,1% вакцинированных, как в этой стране).
Повторение израильского опыта, который среди западных стран считается одним из лучших, приведет КНР к 442 221 новому случаю ежедневно при вакцинации, как в Израиле, 62,9% населения. «Оценки показали реальную возможность колоссальной вспышки, которая почти наверняка вызовет непосильное бремя для медицинской системы», – говорится в докладе. В самой КНР число вакцинированных на конец прошлой недели составляло 55,4% всего населения (777 млн полностью привитых).
Для сравнения: по официальным китайским данным, за 27 ноября по всей стране с населением в 1,45 млрд человек зарегистрировано всего 23 новых случая, а с начала пандемии в январе 2020 г. – более 98 600 (в США – всего 48,2 млн случаев, более 85 400 выявлено 27 ноября). Такая динамика в Китае фиксируется на фоне жесточайших мер властей по сдерживанию инфекции.
Так, в Диснейленде Шанхая в начале ноября изолировали 34 000 человек из-за одного зафиксированного случая коронавируса. В ноябре 2021 г. власти КНР ввели требование семинедельного карантина для китайских моряков дальнего плавания и запретили проводить пересменку иностранных экипажей в своих портах, не выпуская их с борта стоящих в гаванях кораблей. 27 ноября китайский город Манчжурия на границе с Россией ввел жесткий карантин вплоть до приостановки работы всего транспорта в городе из-за «вспышки» в три случая COVID-19, а также ограничил ввоз ряда продуктов и товаров с российской стороны. До этого неоднократно закрывались и другие города после практически единичных случаев инфекции.