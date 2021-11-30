Регионы стали выявлять рак на более поздней стадии

С 2019 по 2024 г. в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в России реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его цель – снижение до 185 случаев на 100 000 человек смертности от новообразований, в том числе злокачественных. По итогам 2020 г. этот показатель составлял 202 случая на 100 000 человек, следует из данных Росстата. Число умерших от злокачественных новообразований в России в 2020 г. практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом: 291 461 человек против 294 400 в 2019 г. На онкологию приходилось 13,6% от всех смертей в 2020 г.