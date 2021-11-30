Регионы стали выявлять рак на более поздней стадии

Регионы стали выявлять рак на более поздней стадииАудиторы указывают на возможные проблемы с диспансеризацией больных
За девять месяцев 2021 г. злокачественные новообразования выявили у 791 389 россиян, но в нескольких регионах доля пациентов, у которых онкология была обнаружена на поздней стадии, существенно превысила общероссийский показатель (19,3%). Об этом говорится в материалах Счетной палаты (СП). В Дагестане такая доля составляет 35,06% от всех пациентов, впервые получивших диагноз «онкология», в регионе. В Туве – 35,55%, Ульяновской области – 35,86%, Смоленской области – 40,81% и Удмуртии – 42,19%, выявили аудиторы.
С 2019 по 2024 г. в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в России реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его цель – снижение до 185 случаев на 100 000 человек смертности от новообразований, в том числе злокачественных. По итогам 2020 г. этот показатель составлял 202 случая на 100 000 человек, следует из данных Росстата. Число умерших от злокачественных новообразований в России в 2020 г. практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом: 291 461 человек против 294 400 в 2019 г. На онкологию приходилось 13,6% от всех смертей в 2020 г.
Одним из инструментов эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями является их более оперативное выявление. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, должна составлять в 2021 г. 60,1%, 2022 г. – 61,2%, 2023 г. – 62,3%, 2024 г. – 63%, говорится в паспорте нацпроекта. За девять месяцев текущего года онкология на ранних стадиях (0, I и II стадии) в среднем была выявлена у 41,4% российских пациентов, на поздних стадиях (III и IV стадии) – у 19,3%, указывается в материалах СП. Остальные 39,3% пациентов имеют диагноз «злокачественное новообразование», стадия которого не классифицирована.
Сколько тратят на помощь онкобольным
С январь по сентябрь 2020 г. 89% расходов ФОМС по направлению «Здравоохранение» составляли расходы на предоставление субвенции бюджетам территориальных фондов. За их счет оказывалась медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Затраты на нее за 9 месяцев 2021 г. выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. до 230,98 млрд руб., говорится в материалах Счетной палаты.
Также, по данным СП, за девять месяцев 2021 г. стало больше пациентов, которым при первичной постановке диагноза вовсе не указывают стадию рака. Таких случаев больше, чем в среднем по стране, в девяти регионах. В девяти субъектах Федерации доля пациентов с впервые выявленным раком без указания стадии превысила планку в 50%. Хуже всего ситуация обстоит в Москве (91,61%) и Владимирской области (72,28%). «Ведомости» направили запрос в депздрав Москвы и региональные органы здравоохранения.
Выявленные в регионах проблемы могут свидетельствовать о ненадлежащем проведении диспансеризации и требуют анализа со стороны Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), говорится в заключении аудиторов. В ФФОМС и Минздраве не ответили на вопросы «Ведомостей» о возможном влиянии на смертность граждан от злокачественных новообразований качества диспансеризации.
Согласно приказу Минздрава № 124н, граждане в возрасте от 18 до 39 лет могут проходить диспансеризацию раз в три года, а россияне старше 40 лет и льготники – ежегодно. Каждый год профилактические осмотры и диспансеризацию проходит свыше 25 млн жителей России, в 2020 г. из-за пандемии коронавируса, на борьбу с которой переключились медицинские учреждения, этот показатель был ниже, говорил 4 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко (цитата по ТАСС).
Для системных выводов необходимо анализировать не только на какой стадии выявляется заболевание, но и другие показатели работы онкослужбы, например количество учреждений в регионе, качество лабораторий, а также ряд других, говорит вице-президент фонда «Вместе против рака» Полина Габай. Поиск онкологии на ранней стадии выполняет социальную функцию по улучшению качества жизни пациента, отмечает директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин.