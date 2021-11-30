Минцфиры предлагает создать Фонд поддержки литераторов

Необходимость создания фонда обсуждается давно, но решение не могли выработать из-за разрозненности среди писательских организаций, говорит первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. К примеру, в декабре 2020 г. литераторов объединили в Ассоциацию союзов писателей и издателей, ее председателем стал писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, а руководителем творческого совета – Толстой. Но такая организация не может взять на себя функции помощи писателям или по управлению имуществом, поясняет советник президента.