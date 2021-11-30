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Общество

Минцфиры предлагает создать Фонд поддержки литераторов

Он может консолидировать имущество Литфонда и Союза писателей СССР
Людмила Сергеева
Минцфиры предлагает создать Фонд поддержки литераторов / Евгений Разумный / Ведомости

Проект президентского указа о создании Фонда поддержки российских литераторов разработало Минцифры. Предполагается, что ведомство станет учредителем фонда. Текст документа и пояснительная записка к нему опубликованы 29 ноября на портале проектов правительственных нормативных правовых актов.

У Фонда две главные задачи – это «обеспечение мер дополнительной поддержки отечественной литературной деятельности», а также «целевое использование ‎и сохранение» имущества, которое ранее принадлежало Союзу писателей СССР и Литературному фонду СССР. В проекте указа говорится, что в состав фонда может быть передано принадлежавшее им федеральное имущество, а также другая собственность по решению правительства России.

Вопрос о необходимости создания фонда обсуждался не один год, сказал «Ведомостям» советник президента России Владимир Толстой. О том, что президент Владимир Путин поручил правительству и своей администрации проработать вопрос о создании фонда, который будет распределителем субсидий, а также площадкой, вырабатывающей «литературную стратегию» государства, писали в марте 2014 г. «Известия».

По словам Толстого, в состав имущества фонда могут отойти, к примеру, Дома писателей и Дома творчества:«Имущество, которое прежде принадлежало Союзу писателей СССР и Литфонду СССР, по всей стране разрозненно и находится в ведении как муниципалитетов, отдельных писательских структур, так и частных лиц, – поясняет Толстой. – Фонду придется заниматься «собиранием земель».

При этом в проекте указа пока не идет речь о принудительном изъятии и передаче фонду имущества, находящегося вне федеральной собственности, отмечает адвокат, член комиссии по правовой защите бизнеса Вреж Гулян. Имущество вне федеральной собственности, принадлежавшее литературным организациям СССР, можно либо выкупить у текущего собственника после процедуры оценки, либо вернуть через суд, доказав, что оно перешло к собственнику незаконно, отметил он.

Состав попечительского совета фонда – согласно проекту указа – утвердит правительство России, оно же назначит председателя совета фонда. Попечительский совет, в свою очередь, выберет гендиректора фонда, у которого будут распорядительные функции. Подбором кандидатов занимается Минцифры, эта работа продолжится до конца года, сказал Толстой. «Ведомости» направили запрос в Минцифры.

Необходимость создания фонда обсуждается давно, но решение не могли выработать из-за разрозненности среди писательских организаций, говорит первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. К примеру, в декабре 2020 г. литераторов объединили в Ассоциацию союзов писателей и издателей, ее председателем стал писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, а руководителем творческого совета – Толстой. Но такая организация не может взять на себя функции помощи писателям или по управлению имуществом, поясняет советник президента.

Сейчас функции литературных организаций, существовавших в СССР, фактически никто не выполняет, добавляет Толстой. Фонд должен заняться поддержкой литераторов, говорит Шолохов, а сейчас этой профессии нет даже в кадастре специальностей: «Все они в итоге могут рассчитывать только на социальную пенсию вне зависимости от своих заслуг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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