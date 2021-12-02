Москва вслед за Санкт-Петербургом может свернуть широкое празднование Нового года

В Москве пока решение о том, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь, не принято, говорят два собеседника, близких к мэрии. В прошлом году в Москве продлевали работу общественного транспорта: метро, МЦК и МЦД работали всю новогоднюю ночь. В Петербурге же год назад также сохранялось обычное расписание, центральные станции города «Невский проспект» и «Адмиралтейская» закрыли в 22.00. Кроме того, на праздники петербургские кафе и рестораны обслуживали гостей только на временных террасах или навынос. Также тогда власти города просили туристов из других регионов не приезжать на праздники.