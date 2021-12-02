Москва вслед за Санкт-Петербургом может свернуть широкое празднование Нового года

Москва вслед за Санкт-Петербургом может свернуть широкое празднование Нового годаМассовые гулянья могут быть ограничены, но только в центре
Празднование Нового года в центре Москвы может быть частично ограничено. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник, близкий к мэрии столицы, и федеральный чиновник. В отличие от допандемийных лет в ночь на 1 января 2022 г. не будут закрывать Тверскую улицу для народных гуляний, празднования в центре города не планируется, говорит близкий к мэрии Москвы собеседник. Но в других районах города будет открыто около 20 новогодних площадок. Мэр Москвы Сергей Собянин в середине декабря примет участие в открытии одной из таких новогодних площадок, сказал этот источник.
Сейчас на Красной площади открыт каток, кроме того, катки откроются в Парке Горького и на ВДНХ. По словам собеседника «Ведомостей», введение QR-кодов в ресторанах на сам Новый год пока не планируется: «Есть мнение, что нужно дать москвичам отпраздновать, немного выдохнуть». Тем более что заболеваемость коронавирусом в столице в последние недели идет на спад, добавляет источник. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 3805 заболевших, в течение недели до этого их количество не превышало 2750–3050 человек.
После начала пандемии в столице старались не отмечать крупные праздники в центре Москвы, говорит федеральный чиновник, и по этой же логике размещают площадки для празднования Нового года. Люди будут праздновать в своих районах и реже приезжать в центр города, поясняет он.
Но единой установки для всех регионов, как отмечать Новый год, нет, добавляет чиновник: «Каждый регион это решает самостоятельно, смотря на обстановку у себя на территории». К примеру, «кремлевскую» елку в этом году перевели в онлайн-формат, елка мэра планируется в традиционном очном формате. Новый год будет почти через месяц и планы могут поменяться в зависимости от уровня заболеваемости, отмечает собеседник.
Департамент культуры Москвы не ответил на запрос «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю мэра и правительства Москвы Гульнаре Пеньковой.
«Я могу понять желание дать людям праздник, – заявил «Ведомостям» член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Бунимович. – Но сейчас появился новый штамм коронавируса, и организованные праздники в такой ситуации излишни». У людей есть усталость от ограничений, но лучше быть более осторожными, добавляет он: «Понятно, что в Новый год люди будут гулять, но у нас до сих пор не снят режим повышенной готовности и продолжается пандемия».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 29 ноября уже заявил, что власти готовы к ухудшению эпидемиологической обстановки и могут объявить об ограничениях на период новогодних праздников. В новогоднюю ночь в городе в честь праздника не будет продлеваться работа метрополитена и общественного транспорта. «Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий на Дворцовой площади непосредственно в новогоднюю ночь, которая порой собирала до полутора миллиона человек на Невском проспекте и Дворцовой площади», – сказал 30 ноября врио председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин (цитата по ТАСС).
В Москве пока решение о том, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь, не принято, говорят два собеседника, близких к мэрии. В прошлом году в Москве продлевали работу общественного транспорта: метро, МЦК и МЦД работали всю новогоднюю ночь. В Петербурге же год назад также сохранялось обычное расписание, центральные станции города «Невский проспект» и «Адмиралтейская» закрыли в 22.00. Кроме того, на праздники петербургские кафе и рестораны обслуживали гостей только на временных террасах или навынос. Также тогда власти города просили туристов из других регионов не приезжать на праздники.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 30 ноября заявила, что, по ее мнению, новогодние праздники лучше провести дома, не покидая страну. 2 декабря она еще раз призвала на Новый год остаться в России и провести максимальное время в новогодние праздники на свежем воздухе.