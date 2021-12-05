В Башкирии объявили о возможном продлении новогодних каникул

В Башкирии объявили о возможном продлении новогодних каникулЭпидемиологи считают, что примеру республики могут последовать другие регионы
5 декабря глава Башкирии Радий Хабиров первым из руководителей российских регионов заявил о возможном продлении школьных новогодних каникул в случае неблагоприятной ситуации с заболеваемостью. «Если мы почувствуем, что школьники болеют – сейчас же начинается сезонный грипп – тогда мы, возможно, подчеркиваю – возможно, можем продлить еще на неделю каникулы. Не более того. Потому что мы уже делали так по осенним каникулам, это дает очень положительный эффект», – заявил он РИА «Новости». Вводить новые коронавирусные ограничения перед Новым годом при этом, по словам Хабирова, не требуется: «Все необходимые меры мы приняли».
Школьные каникулы в большинстве российских регионов продлятся с 29 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. О том, что уже после Нового года могут потребоваться новые ограничения, заявил 5 декабря изданию ura.ru член-корреспондент РАН Петр Чумаков, связав это с появлением нового штамма ковида. «Про штамм омикрон пока мало что ясно. Если окажется, что он все-таки вызывает тяжелую форму заболевания, то я думаю, это [продление каникул] вполне возможно», – сказал он.
По словам эпидемиолога Василия Власова, изначально при новой коронавирусной инфекции дети болели меньше и переносили болезнь легче, чем взрослые, поэтому их вакцинацию не рассматривали как приоритетную. Сейчас, по его словам, ситуация меняется.
Ограничительные меры, по словам Власова, имеет смысл вводить «скорее раньше, чем позже»: «И в этом смысле очень хотелось бы, чтобы здесь лидировали не регионы, а чтобы здесь свое веское слово сказал Роспотребнадзор. У нас ведь есть специальная организация, в которой работают специалисты. Вот Роспотребнадзор должен дать такую дать такую рекомендацию».
«Ведомости» направили запрос в федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом и Роспотребнадзор.
Источник «Ведомостей» в администрации президента рассказывал в ноябре об обсуждении возможного продления новогодних каникул из-за роста заболеваемости коронавирусом и невысоких темпов вакцинации. Рассматривается вариант, при котором к каникулам может быть добавлена еще одна нерабочая неделя в январе, либо, заранее, декабре для того, чтобы сбить темпы пандемии, говорил источник.
Впрочем, 23 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что вопрос о продлении новогодних праздников не рассматривается. «Если смотреть на динамику цифр по ковиду за эти дни, то действительно определенная динамика в сторону понижения [уровня заболеваемости] есть. Наверное, всем понятно, что скорее всего впереди нас ожидают и новые волны [ковида], – сказал Песков журналистам. – И европейцев ожидают, вы видите сейчас, какая напряженная ситуация у европейцев».
Эпидемиолог Власов считает, что сейчас нужно внимательно следить за тем, как развивается ситуация с распространением инфекции у детей, в том числе нового штамма. «Возможно, нужно думать не о том, чтобы продлевать школьные каникулы, а о том, чтобы каникулы начать раньше», – сказал Власов.
Сейчас идет рост заболеваемости сезонными вирусными инфекциями, в том числе и гриппом, отмечает главврач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Но также, отметил он, требуется анализ ситуации по поводу опасности неизвестного штамма омикрон, который скоро придет в Россию. Пока прогнозировать последствия и меры, которые нужно против него принимать, преждевременно, считает он.