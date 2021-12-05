В Башкирии объявили о возможном продлении новогодних каникул

5 декабря глава Башкирии Радий Хабиров первым из руководителей российских регионов заявил о возможном продлении школьных новогодних каникул в случае неблагоприятной ситуации с заболеваемостью. «Если мы почувствуем, что школьники болеют – сейчас же начинается сезонный грипп – тогда мы, возможно, подчеркиваю – возможно, можем продлить еще на неделю каникулы. Не более того. Потому что мы уже делали так по осенним каникулам, это дает очень положительный эффект», – заявил он РИА «Новости». Вводить новые коронавирусные ограничения перед Новым годом при этом, по словам Хабирова, не требуется: «Все необходимые меры мы приняли».