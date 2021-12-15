Нужна ли омикрону особая вакцина

Агентство по здравоохранению Великобритании в коммюнике от 10 декабря приводит данные об активности сыворотки в крови вакцинированных в случае заражения омикроном. AstraZeneca оказалась бессильна: после введения двух доз – 0% активности. Pfizer работает, но требуется три дозы, а не две, как для предыдущих штаммов: после двух доз активность сыворотки – 25–30%, но после трех доз она поднимается до 70–75%. Но это лишь первые данные исследований, связанных с новорожденным штаммом, омикрону исполнился всего месяц.