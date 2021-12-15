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Нужна ли омикрону особая вакцина

Из существующих вакцин с новым штаммом SARS-Cov-2 могут справиться не все
Софья Корепанова
Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Новый штамм коронавируса нанес довольно чувствительный удар по достижениям ученых и производителей вакцин. Считается, что омикрон не так опасен, как его предшественники, но он более контагиозный и, следовательно, быстрее распространяется. А главное – он более устойчив к созданным сейчас во всем мире вакцинам.

Агентство по здравоохранению Великобритании в коммюнике от 10 декабря приводит данные об активности сыворотки в крови вакцинированных в случае заражения омикроном. AstraZeneca оказалась бессильна: после введения двух доз – 0% активности. Pfizer работает, но требуется три дозы, а не две, как для предыдущих штаммов: после двух доз активность сыворотки – 25–30%, но после трех доз она поднимается до 70–75%. Но это лишь первые данные исследований, связанных с новорожденным штаммом, омикрону исполнился всего месяц.

Pfizer – мРНК-вакцина, при введении ее вирусные белки синтезируются в организме человека: мРНК-вакцины проникают внутрь клетки, происходит имитация заражения вирусом. Основная российская вакцина «Спутник V», так же как и AstraZeneca, – вакцина на основе вектора, в случае «Спутника» это аденовирус человека: вирус-транспортировщик доставляет в клетку спайк-белок коронавируса, клетка начинает воспроизводить его, вызывая иммунный ответ.

14 декабря директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что там уже разработали модификацию «Спутника V» против омикрон-штамма коронавируса и она проходит первый этап клинических испытаний. Данные о ее эффективности, по словам Гинцбурга, могут быть получены уже на следующей неделе.

Как развивались события

О появлении нового штамма коронавируса сообщили врачи ЮАР 24 ноября, а сам случай заболевания был выявлен 14 ноября. Но, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еще раньше больные, зараженные этим штаммом, появились в Ботсване – просто там врачи не сумели распознать мутацию. Сейчас зараженные омикроном есть на всех континентах, кроме, разумеется, Антарктиды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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