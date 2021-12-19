Преподаватели предпочитают традиционные форматы обучения цифровым

Электронные информационно-образовательные среды вузов, которые обязательно использовать по закону «Об образовании» при дистанционном обучении, в основном выполняют роль хранилища материалов, а не полноценной среды для общения между преподавателями и студентами. Это следует из исследования «Мониторинг экономики образования» ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». Ресурсы для онлайн-обучения есть у абсолютного большинства государственных вузов. Руководители блоков информационных технологий 325 вузов в ходе опроса, который провели эксперты ВШЭ, оценили долю пользователей своих информационных ресурсов среди студентов и преподавателей как близкую к 100%. Это связано с переходом на удаленный и смешанный форматы обучения из-за пандемии коронавируса, пояснили авторы исследования.