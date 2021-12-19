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Общество

Преподаватели предпочитают традиционные форматы обучения цифровым

Специальные порталы вузов не слишком востребованы, выявили в ВШЭ
Анна Киселева
Для создания качественных цифровых сред и онлайн-курсов нужны большие капитальные вложения / Андрей Гордеев / Ведомости

Электронные информационно-образовательные среды вузов, которые обязательно использовать по закону «Об образовании» при дистанционном обучении, в основном выполняют роль хранилища материалов, а не полноценной среды для общения между преподавателями и студентами. Это следует из исследования «Мониторинг экономики образования» ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». Ресурсы для онлайн-обучения есть у абсолютного большинства государственных вузов. Руководители блоков информационных технологий 325 вузов в ходе опроса, который провели эксперты ВШЭ, оценили долю пользователей своих информационных ресурсов среди студентов и преподавателей как близкую к 100%. Это связано с переходом на удаленный и смешанный форматы обучения из-за пандемии коронавируса, пояснили авторы исследования.

Но этой возможностью все пользуются по-разному. Опрос 32 600 студентов показал, что 47% учащихся московских и 58% – региональных вузов получали через онлайн-ресурсы лишь задания от преподавателей. А 45,5% студентов столичных и 48,5% – региональных вузов скачивали материалы для занятий.

При этом эксперты ВШЭ на основе опроса делают вывод, что для общения и обмена информацией в рамках учебного процесса студенты и преподаватели образовательным средам предпочитают другие каналы связи: «Яндекс.Диск», Google Drive, Dropbox OneDrive, а также Zoom, MS Teams, мессенджеры и др. Только 25% респондентов московских вузов через специальные онлайн-ресурсы задавали вопросы преподавателям. Чуть лучше ситуация у студентов региональных вузов: 35% опрошенных общались с лекторами через вузовские порталы.

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Остальные возможности электронных образовательных сред используются еще реже. В Москве 19% респондентов пользовались электронными зачетками, а в регионах и вовсе 13%. До 20% студентов затруднились сказать, есть ли в их вузе специальный онлайн-ресурс для коммуникации с преподавателями. Иными словами, либо специально созданные цифровые инструменты используются при обучении только части студентов, либо они не воспринимаются обучающимися как значимый источник информации, говорится в исследовании ВШЭ.

Есть и региональные особенности. К примеру, меньше всего вузовские онлайн-ресурсы востребованы преподавателями на Северном Кавказе, а больше всего – в Центральном федеральном округе, следует из исследования.

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Работа с цифровыми средами – это дополнительная и сложно учитываемая в оплате труда нагрузка для преподавателей, заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко. «Многие российские преподаватели находятся в преклонном возрасте и не привыкли работать с интернетом, это сильно напрягает и перегружает их. А без активного и живого участия со стороны лекторов такие образовательные среды в вузах не работают», – резюмировал он.

Для создания качественных цифровых сред и онлайн-курсов нужны большие капитальные вложения, которые впоследствии окупаются за счет их массового и длительного использования, говорит Тищенко. Перед пандемией и переходом на удаленку у вузов не было средств и времени для разработки хороших образовательных ресурсов, поэтому все было сделано наспех, заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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