Преподаватели предпочитают традиционные форматы обучения цифровым

Преподаватели предпочитают традиционные форматы обучения цифровымСпециальные порталы вузов не слишком востребованы, выявили в ВШЭ
Электронные информационно-образовательные среды вузов, которые обязательно использовать по закону «Об образовании» при дистанционном обучении, в основном выполняют роль хранилища материалов, а не полноценной среды для общения между преподавателями и студентами. Это следует из исследования «Мониторинг экономики образования» ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». Ресурсы для онлайн-обучения есть у абсолютного большинства государственных вузов. Руководители блоков информационных технологий 325 вузов в ходе опроса, который провели эксперты ВШЭ, оценили долю пользователей своих информационных ресурсов среди студентов и преподавателей как близкую к 100%. Это связано с переходом на удаленный и смешанный форматы обучения из-за пандемии коронавируса, пояснили авторы исследования.
Но этой возможностью все пользуются по-разному. Опрос 32 600 студентов показал, что 47% учащихся московских и 58% – региональных вузов получали через онлайн-ресурсы лишь задания от преподавателей. А 45,5% студентов столичных и 48,5% – региональных вузов скачивали материалы для занятий.
При этом эксперты ВШЭ на основе опроса делают вывод, что для общения и обмена информацией в рамках учебного процесса студенты и преподаватели образовательным средам предпочитают другие каналы связи: «Яндекс.Диск», Google Drive, Dropbox OneDrive, а также Zoom, MS Teams, мессенджеры и др. Только 25% респондентов московских вузов через специальные онлайн-ресурсы задавали вопросы преподавателям. Чуть лучше ситуация у студентов региональных вузов: 35% опрошенных общались с лекторами через вузовские порталы.
Остальные возможности электронных образовательных сред используются еще реже. В Москве 19% респондентов пользовались электронными зачетками, а в регионах и вовсе 13%. До 20% студентов затруднились сказать, есть ли в их вузе специальный онлайн-ресурс для коммуникации с преподавателями. Иными словами, либо специально созданные цифровые инструменты используются при обучении только части студентов, либо они не воспринимаются обучающимися как значимый источник информации, говорится в исследовании ВШЭ.
Есть и региональные особенности. К примеру, меньше всего вузовские онлайн-ресурсы востребованы преподавателями на Северном Кавказе, а больше всего – в Центральном федеральном округе, следует из исследования.
Работа с цифровыми средами – это дополнительная и сложно учитываемая в оплате труда нагрузка для преподавателей, заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко. «Многие российские преподаватели находятся в преклонном возрасте и не привыкли работать с интернетом, это сильно напрягает и перегружает их. А без активного и живого участия со стороны лекторов такие образовательные среды в вузах не работают», – резюмировал он.
Для создания качественных цифровых сред и онлайн-курсов нужны большие капитальные вложения, которые впоследствии окупаются за счет их массового и длительного использования, говорит Тищенко. Перед пандемией и переходом на удаленку у вузов не было средств и времени для разработки хороших образовательных ресурсов, поэтому все было сделано наспех, заключил он.