Школы в Москве уходят на каникулы раньше времени

В Москве школьные каникулы начнутся на три дня раньше положенного срока – с 27 декабря. Об этом школы уведомил департамент образования города, рассказали «Ведомостям» два собеседника: учитель школы в Восточном административном округе, а также родитель одного из школьников Северного административного округа столицы. По словам учителя, официальные документы еще не поступили: «Устно досрочные каникулы нам уже объявили с 27 декабря». По словам другого собеседника «Ведомостей», учеников, их родителей и учителей уведомили, что каникулы начнутся 27 декабря и продлятся до 9 января 2022 г. включительно «из-за непростой эпидемиологической обстановки». Решение принято на основе рекомендательного письма департамента образования от 13 декабря, добавил он.