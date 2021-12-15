Школы в Москве уходят на каникулы раньше времени

Школы в Москве уходят на каникулы раньше времениРанее из-за пандемии продлить их срок решили в Санкт-Петербурге и других крупных регионах
В Москве школьные каникулы начнутся на три дня раньше положенного срока – с 27 декабря. Об этом школы уведомил департамент образования города, рассказали «Ведомостям» два собеседника: учитель школы в Восточном административном округе, а также родитель одного из школьников Северного административного округа столицы. По словам учителя, официальные документы еще не поступили: «Устно досрочные каникулы нам уже объявили с 27 декабря». По словам другого собеседника «Ведомостей», учеников, их родителей и учителей уведомили, что каникулы начнутся 27 декабря и продлятся до 9 января 2022 г. включительно «из-за непростой эпидемиологической обстановки». Решение принято на основе рекомендательного письма департамента образования от 13 декабря, добавил он.
«Ведомости» обнаружили решение об уходе на ранние каникулы, принятое на основе письма департамента образования (№ 01-50/02-2605/21), на сайтах нескольких школ Москвы. В пресс-службе заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой и в столичном оперштабе по борьбе с коронавирусом не ответили на запросы «Ведомостей» о том, поступали ли в школы рекомендации о продлении новогодних каникул для школьников. В департаменте образования также не ответили на запрос, кому и зачем рассылали письма.
Количество заболевших ковидом в Москве 14 декабря составило 2459, следует из данных оперштаба, а за неделю до этого – 3004 человека. 8 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что число пациентов с коронавирусом сократилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми показателями начала ноября. Депутат Мосгордумы Максим Круглов сказал, что парламент о раннем начале каникул не уведомляли, тем более, по его мнению, эпидемиологическая обстановка сейчас улучшается.
Принципиально лучше она не стала, считает гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. «Теоретически более раннее начало каникул должно снизить распространение вируса в коллективах, – отметил Парамонов. – Но по факту дети будут гулять по торговым центрам, ходить в гости – ничего не изменится». Единственная рациональная мера – это вакцинация взрослых, сказал эксперт.
Как писали «Ведомости», собеседник в администрации президента рассказывал в ноябре об обсуждении возможного продления новогодних каникул из-за роста заболеваемости коронавирусом и невысоких темпов вакцинации. Рассматривается вариант, при котором к каникулам может быть добавлена еще одна нерабочая неделя в январе либо заранее, в декабре, для того чтобы сбить темпы пандемии, рассказывал источник.
Любые карантинные мероприятия улучшают эпидемиологическую обстановку, отмечает политолог Сергей Поляков: «В объявлении сейчас локдауна смысла нет, да и отношение к нему у населения негативное, плюс это удар по экономике. А такие меры, как продленные каникулы, оставят всех довольными».
Глава Башкирии Радий Хабиров 5 декабря сообщил, что не исключает продления каникул. Ряд регионов начнет их раньше. Каникулы у школьников Ставропольского края начнутся с 26 декабря, у учащихся Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре – с 27 декабря, следует из постановлений губернатора и регионального оперштаба. Согласно постановлению, подписанному губернатором края Владимиром Владимировым, каникулы у школьников Ставропольского края начнутся 26 декабря 2021 г. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина написала ранее во «В контакте», что в городе школьные каникулы начнутся с 25 декабря.