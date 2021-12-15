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Школы в Москве уходят на каникулы раньше времени

Ранее из-за пандемии продлить их срок решили в Санкт-Петербурге и других крупных регионах
Анна Киселева Людмила Сергеева
Александр Кряжев / РИА Новости

В Москве школьные каникулы начнутся на три дня раньше положенного срока – с 27 декабря. Об этом школы уведомил департамент образования города, рассказали «Ведомостям» два собеседника: учитель школы в Восточном административном округе, а также родитель одного из школьников Северного административного округа столицы. По словам учителя, официальные документы еще не поступили: «Устно досрочные каникулы нам уже объявили с 27 декабря». По словам другого собеседника «Ведомостей», учеников, их родителей и учителей уведомили, что каникулы начнутся 27 декабря и продлятся до 9 января 2022 г. включительно «из-за непростой эпидемиологической обстановки». Решение принято на основе рекомендательного письма департамента образования от 13 декабря, добавил он.

«Ведомости» обнаружили решение об уходе на ранние каникулы, принятое на основе письма департамента образования (№ 01-50/02-2605/21), на сайтах нескольких школ Москвы. В пресс-службе заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой и в столичном оперштабе по борьбе с коронавирусом не ответили на запросы «Ведомостей» о том, поступали ли в школы рекомендации о продлении новогодних каникул для школьников. В департаменте образования также не ответили на запрос, кому и зачем рассылали письма. 

Количество заболевших ковидом в Москве 14 декабря составило 2459, следует из данных оперштаба, а за неделю до этого – 3004 человека. 8 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что число пациентов с коронавирусом сократилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми показателями начала ноября. Депутат Мосгордумы Максим Круглов сказал, что парламент о раннем начале каникул не уведомляли, тем более, по его мнению, эпидемиологическая обстановка сейчас улучшается. 

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Принципиально лучше она не стала, считает гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. «Теоретически более раннее начало каникул должно снизить распространение вируса в коллективах, – отметил Парамонов. – Но по факту дети будут гулять по торговым центрам, ходить в гости – ничего не изменится». Единственная рациональная мера – это вакцинация взрослых, сказал эксперт.

Как писали «Ведомости», собеседник в администрации президента рассказывал в ноябре об обсуждении возможного продления новогодних каникул из-за роста заболеваемости коронавирусом и невысоких темпов вакцинации. Рассматривается вариант, при котором к каникулам может быть добавлена еще одна нерабочая неделя в январе либо заранее, в декабре, для того чтобы сбить темпы пандемии, рассказывал источник.

Любые карантинные мероприятия улучшают эпидемиологическую обстановку, отмечает политолог Сергей Поляков: «В объявлении сейчас локдауна смысла нет, да и отношение к нему у населения негативное, плюс это удар по экономике. А такие меры, как продленные каникулы, оставят всех довольными».

Глава Башкирии Радий Хабиров 5 декабря сообщил, что не исключает продления каникул. Ряд регионов начнет их раньше. Каникулы у школьников Ставропольского края начнутся с 26 декабря, у учащихся Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре – с 27 декабря, следует из постановлений губернатора и регионального оперштаба. Согласно постановлению, подписанному губернатором края Владимиром Владимировым, каникулы у школьников Ставропольского края начнутся 26 декабря 2021 г. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина написала ранее во «В контакте», что в городе школьные каникулы начнутся с 25 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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