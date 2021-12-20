Ужесточение Уголовного кодекса может снизить количество пыток

Ужесточение Уголовного кодекса может снизить количество пытокНо увеличение срока наказания для преступников не будет иметь обратной силы
Сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, депутат Госдумы Павел Крашенинников 20 декабря внесли в Госдуму законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс (УК), усиливающий ответственность за пытки со стороны любых представителей власти.
Добавляется субъект совершения преступлений. По действующему законодательству к ответственности по ст. 302 УК («Принуждение к даче показаний») могут быть привлечены только следователи и те, кто производит дознание, но не сотрудники ФСИН, эту ситуацию поправки должны исправить.
Также законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки, совершенные представителями власти. Сейчас принуждение к даче показаний либо экспертных заключений с помощью с применения насилия, издевательств или пытки грозит лишением свободы на срок от двух до восьми лет по ч. 2 ст. 302 УК.
Законопроектом пытки предлагается выделить в отдельную ч. 3 ст. 302 УК и установить наказание от 4 до 12 лет лишения свободы. Поскольку преступление перейдет в разряд особо тяжких, то будет реализован принцип «неотвратимости наказания», говорится в пояснительной записке к инициативе.
Кроме того, поправки предполагают более детальное и четкое определение пыток, говорится в пояснительной записке: «В определение вводится такая цель применения пытки, как «запугивание», ведь именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН».
Скорректировать предложено и ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»). Согласно предложенной редакции ч. 4 ст. 286, совершение чиновниками действий, явно выходящих за пределы их компетенции и нарушающих права граждан, общества и государства, если они сопряжены с совершением пытки, также будет наказываться лишением свободы на срок от 4 до 12 лет.
Законопроект, исходя из текста поправок, касается не только сотрудников ФСИН, но фактически всех госслужащих, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Порядок доказывания пыток в каждом конкретном случае индивидуальный и с момента совершения преступлений и до момента их выявления иногда проходит значительное время, отметил эксперт.
«Но закон обратной силы не имеет, а значит, будет действовать только к деяниям, которые были совершены после его вступления в силу», – добавил Горбунов.
Управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин отметил, что за пытки и раньше привлекали к ответственности по ст. 286 УК, но это происходило «очень редко»: «С уточнением понятия пыток на практике должно стать легче расследовать факты их совершения. Расширение субъектного состава лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, и увеличение наказания до 12 лет конечно же не может не стать сдерживающим фактором».
По мнению председателя межрегиональной организации «Комитет за гражданские права», члена президентского Совета по правам человека Андрея Бабушкина, поправки сделают отношение к пыткам «более серьезным», так как преступление станет особо тяжким. «Но это вряд ли облегчит сбор и анализ доказательств [пыток], так как они необратимо утрачиваются», – говорит Бабушкин. Чтобы упорядочить процесс сбора доказательств, необходимо по всем заявлениям о пытках в обязательном порядке возбуждать уголовные дела, а не проводить одну лишь доследственную проверку, считает Бабушкин.
Поправки, безусловно, связаны с пытками в российских колониях, поскольку проблема приобрела «большой общественный резонанс», говорит глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Он уверен, что закон примут.
В начале октября 2021 г. правозащитная организация Gulagu.net опубликовала материалы о пытках в туберкулезной больнице для заключенных ОТБ-1 в Саратовской области. В материалах есть свидетельства систематических пыток и сексуального насилия над заключенными. В связи со случившимся было возбуждены уголовные дела, в том числе в связи с превышением должностных полномочий.