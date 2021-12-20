Ужесточение Уголовного кодекса может снизить количество пыток

По мнению председателя межрегиональной организации «Комитет за гражданские права», члена президентского Совета по правам человека Андрея Бабушкина, поправки сделают отношение к пыткам «более серьезным», так как преступление станет особо тяжким. «Но это вряд ли облегчит сбор и анализ доказательств [пыток], так как они необратимо утрачиваются», – говорит Бабушкин. Чтобы упорядочить процесс сбора доказательств, необходимо по всем заявлениям о пытках в обязательном порядке возбуждать уголовные дела, а не проводить одну лишь доследственную проверку, считает Бабушкин.