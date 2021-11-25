ФСИН возглавил человек с опытом борьбы с оргпреступностью

25 ноября в отставку был отправлен Александр Калашников, который работал директором ФСИН с октября 2019 г. Президент Владимир Путин назначил руководителем ведомства генерал-полковника полиции, замминистра внутренних дел 60-летнего Аркадия Гостева. Вся его карьера связана со службой в МВД: в 1981 г. Гостев начал работать на должности милиционера в патрульно-постовой службе в Москве, работал следователем, начальником отдела по борьбе с оргпреступностью и т. д. К 2006 г. Гостев стал начальником управления обеспечения общественного порядка столичного главка МВД, к 2010 г. – замначальника ГУВД по Москве. В 2012 г. после назначения на пост министра внутренних дел Владимира Колокольцева был назначен его заместителем.