ФСИН возглавил человек с опытом борьбы с оргпреступностью

ФСИН возглавил человек с опытом борьбы с оргпреступностьюАркадий Гостев прошел путь от постового до замминистра внутренних дел
25 ноября в отставку был отправлен Александр Калашников, который работал директором ФСИН с октября 2019 г. Президент Владимир Путин назначил руководителем ведомства генерал-полковника полиции, замминистра внутренних дел 60-летнего Аркадия Гостева. Вся его карьера связана со службой в МВД: в 1981 г. Гостев начал работать на должности милиционера в патрульно-постовой службе в Москве, работал следователем, начальником отдела по борьбе с оргпреступностью и т. д. К 2006 г. Гостев стал начальником управления обеспечения общественного порядка столичного главка МВД, к 2010 г. – замначальника ГУВД по Москве. В 2012 г. после назначения на пост министра внутренних дел Владимира Колокольцева был назначен его заместителем.
Смена руководителя ФСИН была предсказуема с учетом ситуации в уголовно-исполнительной системе (УИС), говорит собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах. О грубых нарушениях прав граждан на личную безопасность, а также фактах насилия, которые допускались в пенитенциарных системах Иркутской, Саратовской областей и др., говорил 16 ноября, выступая в Госдуме, генеральный прокурор Игорь Краснов. По его словам, в России «продолжает лихорадить уголовно-исполнительную систему», а всего за этот год в учреждениях УИС было выявлено больше 103 000 нарушений.
Поводом стала публикация 5 октября ресурсом Gulagu.net видео о пытках и изнасилованиях заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, а позже – видео из белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6 и иркутского СИЗО № 1. Эти ролики предоставил бывший осужденный за распространение наркотиков гражданин Белоруссии Сергей Савельев.
Начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов был уволен, а региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера), которое через месяц было передано в центральный аппарат СКР. Сам Савельев уехал во Францию и подал ходатайство о политическом убежище, после чего следователи полиции Саратовской области возбудили против него дело по ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации). Но 27 октября решение о возбуждении дела в отношении Савельева было отменено заместителем прокурора региона Андреем Корноваровым.
Отставку Калашникова можно было бы счесть плановой ротацией, но после публикаций видео пыток и реакции на них логично предположить, что эти события связаны, говорит президент Центра политтехнологий Борис Макаренко. 57-летний Калашников – выходец из ФСБ. До назначения директором ФСИН он работал начальником управления ФСБ по Красноярскому краю. «Коммерсантъ» сообщал 25 ноября, что после отставки генерал может вернуться на работу в органы госбезопасности, в которых он служил с 1987 г.
«Пост главы ФСИН можно назвать проклятым местом, ведь за короткий период здесь сменилось несколько начальников. Это крайне сложный объект, а назначение Гостева – мощное для него испытание», – говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В плюс бывшему замминистра внутренних дел идет то, что он имел опыт работы с оргпреступностью и понимает, как выстраивать систему, считает эксперт. По словам источника в правоохранительных органах, в руководстве такой структуры, как ФСИН, подошел бы человек, ориентированный «на поиск правонарушений и борьбу с ними».