Москву к февралю может ждать пятая волна коронавируса

По прогнозу Вознесенского, если новая волна ковида и возникнет, то через 7–10 дней. Но пока рано говорить, какой из штаммов ковида вызовет новую волну и чем она будет отличаться, отмечает эпидемиолог. В новой версии рекомендаций Минздрава по борьбе с ковидом упоминается омикрон: «Но о нем говорится лишь то, что он более заразный. Говорить же, что он вызывает большое количество тяжелых или летальных случаев, пока нельзя». Как и Власов, он полагает, что дельта сыграет решающую роль в новой волне ковида.