Москву к февралю может ждать пятая волна коронавируса

Москву к февралю может ждать пятая волна коронавирусаНачался постепенный рост заболеваемости
С конца прошлой недели заболеваемость коронавирусом в столице растет: 6 января оперативный штаб Москвы сообщил о 2357 выявленных случаях ковида, 7 января – уже о 3694, 8 января – о 3072, а 9 января – 3274, 10 января – 2778. Это самые высокие показатели в 2022 г. Для сравнения: 29 декабря 2021 г. оперштаб сообщал о 1798 выявленных заражениях ковидом, 30 декабря – о 2661, 31 декабря – о 2739, а во время самих праздников уровень заболеваемости, по данным оперштаба, упал.
На 1 января были данные о 2472 заболевших, на 2 января – о 1824, 3 января – о 1335, 4 января – о 1967, 5 января – о 2307. Для этого власти приняли определенные меры – к примеру, школы на три дня раньше ушли на каникулы, а праздничные массовые мероприятия, как писали «Ведомости» 3 декабря, прошли не столь массово, как в допандемийные годы. При этом QR-коды для посещения заведений общепита на новогодних праздниках не вводились. «Есть мнение, что нужно дать москвичам отпраздновать, немного выдохнуть», – пояснял собеседник «Ведомостей», близкий к мэрии.
О том, что ситуация с ковидом в Москве стабилизируется, заявил 3 ноября мэр Сергей Собянин, а 8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней. Сейчас масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте. Представитель Роспотребнадзора вопрос «Ведомостей» о том, зафиксировали ли в ведомстве начало пятой волны коронавируса в столице, переадресовал в оперштаб города Москвы. Представители столичного оперштаба и городского департамента здравоохранения к моменту сдачи номера в печать не ответили на запрос «Ведомостей».
Серьезный рост заболеваемости произойдет позже, в том числе в связи с распространением нового штамма коронавируса – омикрона, уверены опрошенные «Ведомостями» эксперты. В России, особенно в столице, происходят те же процессы, что и в Европе, где число заболевших растет, говорит эпидемиолог Василий Власов: «Вероятно, что показанный нам сейчас подъем заболеваемости в Москве будет отражать новую волну заболеваемости, которую надо называть «большой». Во всех странах, где она уже зафиксирована, она в 3–5 раз превышает прошлые волны. Россию ожидает примерно то же самое».
В некоторых странах омикрон дает большую часть заболеваемости, но не в России, отмечает Власов, к тому же мало кто проверяет, какой именно штамм стал причиной заболевания. Доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский пока не видит динамики в Москве, но не исключает, что дальше будет подъем заболеваемости: «На праздниках многие были в отпусках, а сейчас вернулись к учебе и работе».
По прогнозу Вознесенского, если новая волна ковида и возникнет, то через 7–10 дней. Но пока рано говорить, какой из штаммов ковида вызовет новую волну и чем она будет отличаться, отмечает эпидемиолог. В новой версии рекомендаций Минздрава по борьбе с ковидом упоминается омикрон: «Но о нем говорится лишь то, что он более заразный. Говорить же, что он вызывает большое количество тяжелых или летальных случаев, пока нельзя». Как и Власов, он полагает, что дельта сыграет решающую роль в новой волне ковида.
Сейчас говорить о новой волне коронавируса рано, заявил гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов: «Хотя руководители стационаров в частных разговорах говорят, что в феврале-марте ожидают увеличения больных в связи с приходом омикрона. Но они надеются на меры, связанные с вакцинацией в Москве, поскольку она стала доступнее, идет ее продвижение. Так что пока врачи разворачивают койки и ждут роста госпитализированных». При достижении уровня вакцинации выше 80% омикрон угаснет, он не сможет распространяться, утверждает Парамонов. При этом, считает он, при омикроне вакцинацию требуется проводить чаще – раз в три месяца.
По его словам, в регионах новую волну надо ждать в марте-апреле в зависимости от тех мер, которые принимаются в субъектах. Власов также считает, что она дойдет до регионов с задержкой – от нескольких недель до двух месяцев, поскольку в Москве происходит больше контактов между людьми.