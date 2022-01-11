ЕСПЧ обязал Россию выплатить 360 000 евро пострадавшим при теракте в Беслане

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге 11 января опубликовал на своем сайте постановление по жалобе «Авсанова и другие против России». Заявителями выступили 39 человек, среди которых были родственники погибших при захвате школы в Беслане в 2004 г., а также выжившие заложники. Они пожаловались на ход расследования отдельных обстоятельств теракта. ЕСПЧ согласился с тем, что в деле есть нарушение ст. 2 (о праве на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, из-за «нарушения обязательства предотвращения угрозы жизни, проведения эффективного расследования и контроля операции с применением смертоносной силы». На выплату компенсаций в размере 360 000 евро у России есть три месяца.