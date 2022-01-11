ЕСПЧ обязал Россию выплатить 360 000 евро пострадавшим при теракте в Беслане

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 360 000 евро пострадавшим при теракте в БесланеКомпенсации получат 39 заявителей
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге 11 января опубликовал на своем сайте постановление по жалобе «Авсанова и другие против России». Заявителями выступили 39 человек, среди которых были родственники погибших при захвате школы в Беслане в 2004 г., а также выжившие заложники. Они пожаловались на ход расследования отдельных обстоятельств теракта. ЕСПЧ согласился с тем, что в деле есть нарушение ст. 2 (о праве на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, из-за «нарушения обязательства предотвращения угрозы жизни, проведения эффективного расследования и контроля операции с применением смертоносной силы». На выплату компенсаций в размере 360 000 евро у России есть три месяца.
Это второе крупное решение ЕСПЧ по событиям в Беслане. В 2017 г. Страсбургский суд в рамках дела «Тагаева и другие против России» присудил 409 жертвам теракта в сумме около 3 млн евро. Тогда ЕСПЧ признал, что власти находились в сложном положении и приняли необходимые меры для спасения заложников. Вместе с этим суд счел, что ст. 2 (о праве на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод была нарушена. ЕСПЧ указывал на то, что в законодательстве России не был четко отрегулирован вопрос ограничений при применении силы в ходе спецопераций, а следственные органы не расследовали этот вопрос.
Нынешняя жалоба является продолжением дела «Тагаева и другие против России» 2017 г., говорит адвокат Центра международной защиты прав человека Сергей Князькин. «Заявители жаловались [в том числе] на отсутствие эффективного расследования по уголовным делам против должностных лиц и сотрудников полиции, которые допустили совершение теракта в школе Беслана и не приняли должных мер по защите жизней детей, – отметил адвокат. – Антитеррористический штаб начал функционировать только через двое суток, пожарным не позволили тушить крышу школы». Последнее, говорит Князькин, также привело к гибели заложников.
Россия оспаривала вынесенное в 2017 г. решение в Большой палате ЕСПЧ: в Минюсте заявляли о двойных стандартах при оценке «эффективности планирования и контроля спасательной операции, а также необходимости применения силы в ходе проведения контртеррористической операции и освобождения заложников». Но Большая палата встала на сторону заявителей, и деньги были Россией выплачены.
Из-за юридических особенностей, а именно из-за того, что решение ЕСПЧ вынесено комитетом в составе трех судей, оспаривания постановления Страсбургского суда ждать не следует, говорит специальный советник по вопросам защиты прав в ЕСПЧ коллегии адвокатов Pen & Paper Виталий Кулапов. Такие постановления, согласно конвенции, пересмотру не подлежат и являются окончательными, отметил он.
Юрист Кирилл Коротеев, представлявший интересы заявителей по первой жалобе в ЕСПЧ, сказал «Ведомостям», что вынесенное 11 января постановление «не изменит подход к расследованию – а именно это необходимо [заявителям]». В прошлом году на пресс-конференции по случаю годовщины трагедии глава комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева заявляла, что Следственный комитет продлил расследование дела о теракте до конца 2021 г.