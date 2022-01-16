Принадлежат ли государству не снятые со счета соцвыплаты, решит Конституционный суд

Принадлежат ли государству не снятые со счета соцвыплаты, решит Конституционный судПозиция суда может коснуться всех пенсионеров
С жалобой, которую принял к рассмотрению Конституционный суд (КС), обратился пенсионер вооруженных сил Павел Понеделков, на протяжении 15 лет, с 1982 по 1997 г., проходивший службу на космодроме Байконур. В 1997 г. Понеделкова уволили в запас и назначили пенсию за выслугу лет. Он исправно получал ее в течение почти 10 лет, но затем в его жизни «наступила полоса неудач», сообщается в жалобе (с ее копией ознакомились «Ведомости»). В 2006 г. Понеделков потерял паспорт, его выселили из трехкомнатной квартиры в Байконуре, а за следующие 10 лет 27 раз привлекли к административной ответственности – по большей части за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (20.21 КоАП).
В 2016 г. Понеделков смог вернуться к нормальной жизни при помощи родных и близких: восстановил паспорт, после чего обратился в банк за скопленными за 11 лет деньгами, чтобы «окончательно восстановить свою жизнь» и «решить свою жилищную проблему». Но в банке (АО «Фондсервисбанк») он узнал, что военный комиссариат Байконура еще в 2006 г. перестал начислять ему пенсию. Так происходит, когда пенсионер фактически не получает положенную выплату в течение шести месяцев подряд, объясняет Камила Сулейманова, адвокат коллегии «Адвокат премиум»: «Пенсионный фонд обязан приостановить выплату на полгода». Уже после этого они приостанавливаются совсем.
После заявления Понеделкова о восстановлении выплат ему в соответствии со ст. 23 закона «О трудовых пенсиях» компенсировали начисленную за последние три года сумму, но в остальных требованиях отказали. Невыплаченными остались около 2,5 млн руб. за семилетний период. Этот подход поддержали и суды общей юрисдикции, сославшись на ст. 21 и ст. 22 закона «О трудовых пенсиях», которые позволяют считать неснятие перечисленной на личный банковский счет пенсии ее неполучением. Сулейманова отмечает, что это само по себе разумное ограничение, поскольку оно позволяет установить местонахождение пенсионера (по месту снятия средств) и экономить: «Судебная практика по таким спорам немногочисленная, но в большинстве случаев суды встают на сторону пенсионеров».
Заявитель в жалобе указывает, что «законом не предусмотрена обязанность пенсионера непременно снимать свои накопления со счета в банке или отмечаться в банке, в том числе делать это не реже одного раза в шесть месяцев». Оспариваемые нормы, по мнению Понеделкова, ограничивают выплату невостребованной своевременно суммы пенсии за прошлое время тремя годами и нарушают его право на пенсионное обеспечение в полном объеме.
Снимать деньги со счета – это право, а не обязанность гражданина, отмечает один из представителей заявителя – адвокат Алексей Лаптев. Интересно и то, что Минобороны могло узнать о факте накопления пенсии на счете пенсионера только через получение выписки по его счету в банке, при том что и сам пенсионный счет, и сбережения, находящиеся на нем, являются собственностью самого пенсионера, а сведения о нем – банковской тайной, обращает внимание партнер и руководитель практики трудового права Grata International Михаил Герман.
Банковские сведения не могут быть раскрыты без согласия владельца счета, говорит Герман. Постановление КС, по мнению юриста, может коснуться не только военных пенсионеров. Позиция суда, вероятно, отразится на вопросах, неразрывно связанных с перечислением денежных средств на банковские счета и вклады. Он не исключает, что КС в постановлении может поднять тему неполученного дохода в принципе, когда речь идет, например, о наследстве, разрешив вопрос о том, кому все-таки принадлежат невостребованные денежные средства и как банки должны взаимодействовать с Пенсионным фондом по этим вопросам.
Конституционный суд в 1996 г. уже поддерживал выплату пенсии, например, осужденным, считая, что приостановка выплат на время нахождения в местах лишения свободы – ограничение конституционного права на социальное обеспечение. В 2005 г. КС конкретизировал, что такое толкование распространяется и на осужденных военных, лишенных специального звания приговором.