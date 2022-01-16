Принадлежат ли государству не снятые со счета соцвыплаты, решит Конституционный суд

С жалобой, которую принял к рассмотрению Конституционный суд (КС), обратился пенсионер вооруженных сил Павел Понеделков, на протяжении 15 лет, с 1982 по 1997 г., проходивший службу на космодроме Байконур. В 1997 г. Понеделкова уволили в запас и назначили пенсию за выслугу лет. Он исправно получал ее в течение почти 10 лет, но затем в его жизни «наступила полоса неудач», сообщается в жалобе (с ее копией ознакомились «Ведомости»). В 2006 г. Понеделков потерял паспорт, его выселили из трехкомнатной квартиры в Байконуре, а за следующие 10 лет 27 раз привлекли к административной ответственности – по большей части за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (20.21 КоАП).