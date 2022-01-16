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Как русские стали «малым народом» в Казахстане

К 2050 году их доля сократится до 5–10% населения – против 38% в 1989 году
Александр Соколов
Тимур Батыршин / РИА Новости

После протестов в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев утвердил новое правительство. Министром информации назначили Аскара Умарова, что вызвало негодование у представителей российской элиты. Умарову приписывают высказывания, в которых он называл русских в Казахстане «навязанной диаспорой» и призывал быть благодарными, что их «не гонят как колонизаторов». Сам министр отверг обвинения в русофобии и, по сути, списал заявления на ошибки молодости.

Так или иначе тенденция к оттоку русских из Казахстана и снижению их доли среди населения очевидна и в последние годы усилилась. В 2021 г. убыль русских составила 48 600 человек и оказалась рекордной с 2003 г., следует из данных Бюро национальной статистики республики и подтверждается результатами исследования замруководителя Центра языковой политики и международного образования ГИРЯ им. А. С. Пушкина Александра Арефьева. С начала 1990-х гг. смертность русского населения в Казахстане превышает рождаемость, причем в 2021 г. убыль выросла почти 2,7 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом – до 28 000 человек. Чистая эмиграция составила еще около 20 600 человек. В итоге к началу 2022 г. численность русских сократилась до 3,43 млн, или 18% населения, хотя в 1989 г. доля составляла 38%. Поскольку уезжает молодежь, а остаются люди пожилого возраста, к 2050 г. русских в Казахстане может стать меньше 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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