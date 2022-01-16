Как русские стали «малым народом» в Казахстане

Так или иначе тенденция к оттоку русских из Казахстана и снижению их доли среди населения очевидна и в последние годы усилилась. В 2021 г. убыль русских составила 48 600 человек и оказалась рекордной с 2003 г., следует из данных Бюро национальной статистики республики и подтверждается результатами исследования замруководителя Центра языковой политики и международного образования ГИРЯ им. А. С. Пушкина Александра Арефьева. С начала 1990-х гг. смертность русского населения в Казахстане превышает рождаемость, причем в 2021 г. убыль выросла почти 2,7 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом – до 28 000 человек. Чистая эмиграция составила еще около 20 600 человек. В итоге к началу 2022 г. численность русских сократилась до 3,43 млн, или 18% населения, хотя в 1989 г. доля составляла 38%. Поскольку уезжает молодежь, а остаются люди пожилого возраста, к 2050 г. русских в Казахстане может стать меньше 10%.