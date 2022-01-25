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Работников запретили переводить в другие подразделения без их согласия

Уволить отказавшихся можно только по сокращению штата, признал Конституционный суд
Марина Царева
Условия применения труда работника, согласованные сторонами трудового договора при его заключении, должны соблюдаться, а их изменение, по общему правилу, возможно лишь по обоюдному согласию сторон, указал КС / Depositphotos / PhotoXPress

Конституционный суд (КС) установил, что работодатели не имеют право переводить сотрудников в другие подразделения без их согласия. А в случае отказа от перевода возможно увольнение только в связи с сокращением штата. Такое решение суд принял по жалобе Андрея Пешкова.

Пешков работал сотрудником Центра по обеспечению деятельности Казначейства России (ЦОКР) по Мурманской области сначала в Оленегорске, а затем в самом Мурманске. В 2020 г. ЦОКР решил передать на аутсорс обязанности, которые исполнял Пешков. Ему предложили аналогичную должность, но в других населенных пунктах – карельском городе Кемь или архангельском поселке Коноша. Также ему предлагали должности дворника, вахтера, коменданта и механика в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. Для продолжения работы Пешкову в любом случае требовалось сменить место жительства, на что он был не готов. Из-за этого его уволили за отказ от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора. Пешков с этим не согласился и обжаловал решение в судах общей юрисдикции, которые встали на сторону работодателя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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