Работников запретили переводить в другие подразделения без их согласия

Пешков работал сотрудником Центра по обеспечению деятельности Казначейства России (ЦОКР) по Мурманской области сначала в Оленегорске, а затем в самом Мурманске. В 2020 г. ЦОКР решил передать на аутсорс обязанности, которые исполнял Пешков. Ему предложили аналогичную должность, но в других населенных пунктах – карельском городе Кемь или архангельском поселке Коноша. Также ему предлагали должности дворника, вахтера, коменданта и механика в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. Для продолжения работы Пешкову в любом случае требовалось сменить место жительства, на что он был не готов. Из-за этого его уволили за отказ от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора. Пешков с этим не согласился и обжаловал решение в судах общей юрисдикции, которые встали на сторону работодателя.