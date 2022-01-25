Какие виды убежища предлагает предоставлять МВД в России

Какие виды убежища предлагает предоставлять МВД в РоссииЗаконопроект готовился с учетом накопленного опыта приема граждан Украины
МВД опубликовало для общественного обсуждения проект закона о предоставлении убежища на территории России. В нем указано, что правом на получение убежища обладает иностранный гражданин, независимо от пола, расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к социальной группе или политических убеждений. Не являются основаниями для предоставления убежища только «выбытие» иностранцев из своей страны по экономическим причинам, вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций. В законопроекте перечислены четыре вида убежища, которые могут предоставляться в России, и условия их предоставления: это статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временная защита.
Статус беженца МВД предлагает давать иностранцам, которые находятся в России, поскольку в силу «обоснованных опасений» стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания и т. д. не могут пользоваться защитой своей страны. Временное убежище предоставляется гражданам, чьи основания не соответствуют получению статуса беженца, но в отношении которых в их стране существует реальная угроза стать жертвами пыток и других жестоких видов обращения. Временное убежище предоставляется на один год и может дважды продляться.
Третий вид убежища, которого раньше вообще не было в законодательстве, – временная защита. Его МВД предлагает предоставлять тем же категориям иностранцев, которым может быть предоставлен статус беженца или временного убежища, но только «в связи с экстренным массовым прибытием их» в Россию. Положения, которые направлены на регулирование массового исхода иностранных граждан в случае внутриполитического конфликта в их стране, учитывают «накопленный опыт приема граждан Украины», которые прибывали в Россию в 2014 г., говорится в пояснительной записке к законопроекту. Решение о предоставлении этих трех статусов принимает МВД.
Также проектом закона впервые предлагается ввести понятие «политическое убежище». Оно предоставляется гражданину, если его могут преследовать на родине за общественно-политическую деятельность и убеждения, не противоречащие Конституции, нормам и принципам международного права. Политическое убежище предоставляет президент.
Информация о лицах, которые ходатайствуют о предоставлении им этих статусов, является конфиденциальной, говорится в законопроекте. Получивших убежище будут размещать в центрах временного размещения, которыми располагает МВД, говорится в пояснительной записке. Также такие иностранцы должны проходить обязательное медицинское освидетельствование и дактилоскопическую регистрацию.
В Россию за убежищем обращаются иностранные граждане почти из 60 стран, в основном, судя по статистике 2021 г., с Украины, они выбирают для пребывания Москву, Воронежскую, Калужскую, Московскую, Ленинградскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, говорится в пояснительной записке. Отказать в предоставлении убежища могут по 11 основаниям. Среди них, например, совершение человеком военного преступления, возбуждение уголовного дела по тяжким статьям, привлечение к административной ответственности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, организацией или участием в несогласованных митингах, а также причастность к экстремизму.
«Ведомости» направили запрос в МВД. Источник в правоохранительных органах говорит, что законопроект готовился давно и его внесение не связано с нынешним обострением ситуации вокруг Украины.
Закон о беженцах был калькой с зарубежных аналогов, говорит бывший заместитель директора ФМС России Вячеслав Поставнин: «Но жизнь показала, что он не отражает всех реалий. Например, еще в 1990-е появились те, кто уезжал из стран СНГ в Россию, поэтому для них ввели определение «вынужденные переселенцы». В 2014 г. появились политические беженцы с Украины, хотя такого статуса в российском законодательстве не было. Данный законопроект не решает существующую проблему, когда человек преследуется в какой-то стране и против него заведено там уголовное дело, – в этом случае получить убежище он не сможет из-за уголовного дела, отметил он.