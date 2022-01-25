Какие виды убежища предлагает предоставлять МВД в России

Закон о беженцах был калькой с зарубежных аналогов, говорит бывший заместитель директора ФМС России Вячеслав Поставнин: «Но жизнь показала, что он не отражает всех реалий. Например, еще в 1990-е появились те, кто уезжал из стран СНГ в Россию, поэтому для них ввели определение «вынужденные переселенцы». В 2014 г. появились политические беженцы с Украины, хотя такого статуса в российском законодательстве не было. Данный законопроект не решает существующую проблему, когда человек преследуется в какой-то стране и против него заведено там уголовное дело, – в этом случае получить убежище он не сможет из-за уголовного дела, отметил он.