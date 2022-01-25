Газета
Общество

Какие виды убежища предлагает предоставлять МВД в России

Законопроект готовился с учетом накопленного опыта приема граждан Украины
Елена Мухаметшина Алексей Никольский
МВД опубликовало для общественного обсуждения проект закона о предоставлении убежища на территории России / Андрей Гордеев / Ведомости

МВД опубликовало для общественного обсуждения проект закона о предоставлении убежища на территории России. В нем указано, что правом на получение убежища обладает иностранный гражданин, независимо от пола, расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к социальной группе или политических убеждений. Не являются основаниями для предоставления убежища только «выбытие» иностранцев из своей страны по экономическим причинам, вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций. В законопроекте перечислены четыре вида убежища, которые могут предоставляться в России, и условия их предоставления: это статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временная защита.

Статус беженца МВД предлагает давать иностранцам, которые находятся в России, поскольку в силу «обоснованных опасений» стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания и т. д. не могут пользоваться защитой своей страны. Временное убежище предоставляется гражданам, чьи основания не соответствуют получению статуса беженца, но в отношении которых в их стране существует реальная угроза стать жертвами пыток и других жестоких видов обращения. Временное убежище предоставляется на один год и может дважды продляться.

Третий вид убежища, которого раньше вообще не было в законодательстве, – временная защита. Его МВД предлагает предоставлять тем же категориям иностранцев, которым может быть предоставлен статус беженца или временного убежища, но только «в связи с экстренным массовым прибытием их» в Россию. Положения, которые направлены на регулирование массового исхода иностранных граждан в случае внутриполитического конфликта в их стране, учитывают «накопленный опыт приема граждан Украины», которые прибывали в Россию в 2014 г., говорится в пояснительной записке к законопроекту. Решение о предоставлении этих трех статусов принимает МВД.

Также проектом закона впервые предлагается ввести понятие «политическое убежище». Оно предоставляется гражданину, если его могут преследовать на родине за общественно-политическую деятельность и убеждения, не противоречащие Конституции, нормам и принципам международного права. Политическое убежище предоставляет президент.

Информация о лицах, которые ходатайствуют о предоставлении им этих статусов, является конфиденциальной, говорится в законопроекте. Получивших убежище будут размещать в центрах временного размещения, которыми располагает МВД, говорится в пояснительной записке. Также такие иностранцы должны проходить обязательное медицинское освидетельствование и дактилоскопическую регистрацию.

В Россию за убежищем обращаются иностранные граждане почти из 60 стран, в основном, судя по статистике 2021 г., с Украины, они выбирают для пребывания Москву, Воронежскую, Калужскую, Московскую, Ленинградскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, говорится в пояснительной записке. Отказать в предоставлении убежища могут по 11 основаниям. Среди них, например, совершение человеком военного преступления, возбуждение уголовного дела по тяжким статьям, привлечение к административной ответственности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, организацией или участием в несогласованных митингах, а также причастность к экстремизму.

«Ведомости» направили запрос в МВД. Источник в правоохранительных органах говорит, что законопроект готовился давно и его внесение не связано с нынешним обострением ситуации вокруг Украины.

Закон о беженцах был калькой с зарубежных аналогов, говорит бывший заместитель директора ФМС России Вячеслав Поставнин: «Но жизнь показала, что он не отражает всех реалий. Например, еще в 1990-е появились те, кто уезжал из стран СНГ в Россию, поэтому для них ввели определение «вынужденные переселенцы». В 2014 г. появились политические беженцы с Украины, хотя такого статуса в российском законодательстве не было. Данный законопроект не решает существующую проблему, когда человек преследуется в какой-то стране и против него заведено там уголовное дело, – в этом случае получить убежище он не сможет из-за уголовного дела, отметил он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных