82% преподавателей говорят о позитивном влиянии онлайн-образования

82% преподавателей говорят о позитивном влиянии онлайн-образованияНо они опасаются, что оно вытеснит традиционные лекции
Более 82% опрошенных экспертами ВШЭ преподавателей заявили, что онлайн-лекции и другие подобные технологии открывают новые возможности для организации образовательного и научного процесса. Об этом говорится в «Мониторинге экономики образования» ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». Но отношение к практике онлайн-образования в вузах неоднозначное. Онлайн-формат существенно расширяет аудиторию слушателей, считают 58% преподавателей, но при этом, как говорят 87% опрошенных, требует дополнительных усилий от лекторов.
Ухудшение качества преподавания при использовании цифровых технологий отмечают 63% участников опроса ВШЭ. Негативным фактором преподаватели называют риск ухода из вузов возрастных лекторов – на это указали 82% опрошенных, а 60% высказали опасение, что онлайн-курсы вообще вытеснят традиционные лекции. Опрос исследователи ВШЭ провели в 2020/21 учебном году среди 8608 преподавателей российских университетов. 13,9% респондентов были в возрасте до 35 лет, 15,3% – старше 60.