82% преподавателей говорят о позитивном влиянии онлайн-образования

Более 82% опрошенных экспертами ВШЭ преподавателей заявили, что онлайн-лекции и другие подобные технологии открывают новые возможности для организации образовательного и научного процесса. Об этом говорится в «Мониторинге экономики образования» ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». Но отношение к практике онлайн-образования в вузах неоднозначное. Онлайн-формат существенно расширяет аудиторию слушателей, считают 58% преподавателей, но при этом, как говорят 87% опрошенных, требует дополнительных усилий от лекторов.