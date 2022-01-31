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82% преподавателей говорят о позитивном влиянии онлайн-образования

Но они опасаются, что оно вытеснит традиционные лекции
Анастасия Курилова
Все образование в онлайн перевести нельзя и цифровизация не заменит реальных преподавателей / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Более 82% опрошенных экспертами ВШЭ преподавателей заявили, что онлайн-лекции и другие подобные технологии открывают новые возможности для организации образовательного и научного процесса. Об этом говорится в «Мониторинге экономики образования» ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». Но отношение к практике онлайн-образования в вузах неоднозначное. Онлайн-формат существенно расширяет аудиторию слушателей, считают 58% преподавателей, но при этом, как говорят 87% опрошенных, требует дополнительных усилий от лекторов.

Ухудшение качества преподавания при использовании цифровых технологий отмечают 63% участников опроса ВШЭ. Негативным фактором преподаватели называют риск ухода из вузов возрастных лекторов – на это указали 82% опрошенных, а 60% высказали опасение, что онлайн-курсы вообще вытеснят традиционные лекции. Опрос исследователи ВШЭ провели в 2020/21 учебном году среди 8608 преподавателей российских университетов. 13,9% респондентов были в возрасте до 35 лет, 15,3% – старше 60.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных