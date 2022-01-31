Законопроект о пробации может быть внесен в Госдуму в 2022 году

Законопроект о пробации может быть внесен в Госдуму в 2022 годуПрезидент поддержал закрепление полномочий по созданию такой службы за ФСИН
Президент России Владимир Путин на встрече с министром юстиции Константином Чуйченко 31 января согласился с идеей создания должности заместителя главы ФСИН, который начнет создание службы пробации. Минюст уже сообщал о разработке законопроекта о системе пробации в России, который направлен на ресоциализацию осужденных: он должен предусматривать индивидуальные программы для восстановления и формирования социально полезных связей, содействия в трудоустройстве после освобождения, получения образования, пособия по безработице, медицинской помощи, консультирования по социально-правовым вопросам, а также психологической помощи.
Осужденных, которые будут проходить пробацию, планируют вносить в созданный для этого реестр, рассказал президенту министр юстиции. По словам Чуйченко, людей будут «готовить к выходу на свободу» около года. «Это будет не обязанностью, а правом человека, т. е. вся эта система заработает в отношении осужденного только в том случае, если он будет на это согласен», – уточнил министр. По расчетам Чуйченко, в службе пробации должно работать около 50 000 человек. «Эти люди будут обладать соответствующими знаниями, в том числе и в области психологии», – пояснил Чуйченко.
В декабре 2021 г. в ведомстве обещали в скором времени обнародовать проект закона для общественного обсуждения, но пока этого не произошло. Представитель Минюста уточнил «Ведомостям», что сейчас законопроект проходит межведомственные согласования и будет «размещен для общественного обсуждения в ближайшее время», но конкретные сроки не назвал. Член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин, выступавший одним из инициаторов проекта, рассчитывает, что документ будет внесен в Госдуму в I квартале 2022 г.
Координацию работы в сфере пробации возьмут на себя уголовно-исполнительные инспекции на базе ФСИН. В ноябре 2021 г. на уголовно-исполнительные инспекции уже возложили полномочия по контролю за лицами, освобожденными от отбывания наказания условно-досрочно. Представитель ФСИН на момент сдачи материала не ответил на запрос «Ведомостей» о результатах такого контроля.
Эффективность пробации будет оцениваться по ключевому показателю – снижению рецидива преступлений. По данным, которые предоставил Чуйченко Путину, рецидивы происходят в 44% случаев. Согласно данным отчета МВД за восемь месяцев 2021 г., больше половины (59,4%) расследованных ведомством преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления. По данным Генпрокуратуры, за 2021 г. 58,2% лиц, совершивших преступления, сделали это повторно.
Младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Ксения Рунова считает, что успех системы пробации будет зависеть от функционала службы. По ее мнению, приоритетной должна быть помощь с трудоустройством, местом жительства, а также медиация между бывшим заключенным и его родственниками: «Если человек был в местах лишения свободы долго, у него может не оказаться близких людей, готовых помочь, а это самый важный фактор в его ресоциализации, который может удержать бывшего заключенного от совершения нового преступления».
Юрист фонда «Русь сидящая» (внесен в реестр НКО-иноагентов) Леонид Абгаджава отмечает, что в Нидерландах за счет системы пробации существенно сократили тюремное население и показатели рецидива. Система начинает работать там еще до вынесения приговора: пробационная служба готовит отчет для суда с описанием психологических особенностей подсудимого и рекомендации о наиболее подходящем наказании, его размере, необходимости пройти специальное лечение.