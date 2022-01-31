Законопроект о пробации может быть внесен в Госдуму в 2022 году

Осужденных, которые будут проходить пробацию, планируют вносить в созданный для этого реестр, рассказал президенту министр юстиции. По словам Чуйченко, людей будут «готовить к выходу на свободу» около года. «Это будет не обязанностью, а правом человека, т. е. вся эта система заработает в отношении осужденного только в том случае, если он будет на это согласен», – уточнил министр. По расчетам Чуйченко, в службе пробации должно работать около 50 000 человек. «Эти люди будут обладать соответствующими знаниями, в том числе и в области психологии», – пояснил Чуйченко.