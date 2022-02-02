Движение «Колумбайн» признано террористическим

Решение ВС можно назвать уникальным и потому, что такие децентрализованные движения прежде не признавались террористическими, отмечает заместитель декана Института международного права и экономики им. А. С. Грибоедова Руслан Закомолдин. При этом в октябре 2020 г. ВС по иску Генпрокуратуры признал экстремистским и запрещенным движение АУЕ (расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство»), у которого также нет лидеров. В отличие от этого АУЕ, действия последователей «Колумбайна» приводят к скулшутингу и убийствам, поэтому логично, что организацию признали террористической, отмечает руководитель Международной группы «Агора» (организация с аналогичным названием была ранее признана иноагентом) Павел Чиков. Но иск Генпрокуратуры и решение ВС не являются публичными, поэтому сложно установить, какие признаки организации были обнаружены у данного движения, добавил он.