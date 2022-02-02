Движение «Колумбайн» признано террористическим

Движение «Колумбайн» признано террористическимЭто повлияет на суровость наказания для его возможных последователей
Верховный суд (ВС) удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал движение «Колумбайн» террористическим, а значит, и запрещенным на территории России в любом виде. Свое решение суд обосновал тем, что его деятельность «основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций». Колумбайн – название американской школы в штате Колорадо, в которую 20 апреля 1999 г. учащиеся старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд ворвались и устроили стрельбу: погибли 13 человек, еще 37 пострадали. Оба преступника покончили с собой. После этого понятие «колумбайн» вошло в обиход.
Организации «Колумбайн» в классическом понимании (с лидерами и т. д.) не существует. В Генпрокуратуре это движение, теперь признанное террористическим, называют «широко развитой структурой», которая «координируется с использованием возможностей сети интернет». «Ее участники отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей», – сообщил представитель Генпрокуратуры журналистам. С 2018 г. в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» уже были внесены изменения, позволяющие блокировать во внесудебном порядке «колумбайн-сообщества».
В Генпрокуратуре подчеркивают, что за «организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы». Ответственность по таким статьям Уголовного кодекса, как ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы) или 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем; максимальное наказание – пожизненное лишение свободы), начинается с 14 лет. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов говорит, что в зависимости от контекста обсуждений деятельности «Колумбайна» кто-то по-прежнему сможет отделаться профилактической беседой с сотрудниками правоохранительных органов, а кто-то – стать фигурантом уголовного дела.
В целом такое решение, по словам юриста, дает возможность судам каждый раз не доказывать то, что организация является террористической. То есть это «прямое указание на наличие отягчающего обстоятельства, которое будет влиять на суровость наказания» и реакцию правоохранительных органов, говорит Горбунов.
Решение ВС можно назвать уникальным и потому, что такие децентрализованные движения прежде не признавались террористическими, отмечает заместитель декана Института международного права и экономики им. А. С. Грибоедова Руслан Закомолдин. При этом в октябре 2020 г. ВС по иску Генпрокуратуры признал экстремистским и запрещенным движение АУЕ (расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство»), у которого также нет лидеров. В отличие от этого АУЕ, действия последователей «Колумбайна» приводят к скулшутингу и убийствам, поэтому логично, что организацию признали террористической, отмечает руководитель Международной группы «Агора» (организация с аналогичным названием была ранее признана иноагентом) Павел Чиков. Но иск Генпрокуратуры и решение ВС не являются публичными, поэтому сложно установить, какие признаки организации были обнаружены у данного движения, добавил он.