Россия не допустит нежелательные иностранные организации к студентам и школьникам

Россия не допустит нежелательные иностранные организации к студентам и школьникамМинпросвещения разработало порядок проверки международных договоров в сфере образования
Министерство просвещения определило перечень случаев, в которых российским вузам и школам откажут в сотрудничестве с иностранными организациями и гражданами, которые захотят заниматься в России просветительской деятельностью. Разработанный ведомством проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения. Это документ требуется принять из–за появления понятия просветительской деятельности в законе в 2021 г.
Если школа или вуз желают сотрудничать с иностранцами, они, согласно проекту документа, должны подать соответствующую заявку в Минпросвещения и Минобрнауки, либо другие госорганы для подведомственных им организаций. На выдачу заключения о том, стоит ли удовлетворить заявку образовательной организации, ведомствам отводится 30 дней. После получения заключения, российская организация обязана в течение десяти дней направить информацию о нем в Федеральный реестр сведений о документах об образовании (в нем содержатся, например, сведения о выданных дипломах и школьных аттестатах).
Проект постановления предусматривает три основания для отказа российскому вузу или школе в сотрудничестве с иностранцами: если зарубежная организация находится в перечне нежелательных на территории России, если иностранному гражданину запрещен въезд в страну или у него есть судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.
Проверка и заключение профильных ведомств не потребуется для договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам, а также для трудовых договоров. Остальные договоры, заключаемые в сфере образования, попадают под действие документа. Предложение Минпросвещения не повышает нагрузку на образовательные организации, сказал «Ведомостям» представитель пресс–службы ведомства. «Речь идет о согласовании тех случаев, в которых заключение договора предусматривалось изначально и планировалось образовательной организацией. Тематика подобных договоров прописана ч.3 ст. 105 закона «Об образовании» и включает такие вещи как разработку и реализацию образовательных и научных программы совместно с международными организациями, сетевые образовательные программы, обмен учащимися и педагогами [если речь идет о практике и учебе]», – уточнил представитель пресс-службы.
В образовательной сфере ожидали, что ограничения будут направлены на организации, работа которых связана с разработками в области высоких технологий, сказала «Ведомостям» директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. Но раз речь идет о нежелательных организациях, то ограничения коснутся в основном сотрудничества в гуманитарной сфере, отмечает она.
Много грантов объявляется в гуманитарной сфере, они предполагают социологические исследования вопросов, связанных и с дискриминацией, и с неравенством, говорит Абанкина. «В этой области теперь придется внимательно подходить к заключению договоров. Это приведет к тому, что количество грантов будет уменьшаться, а потеря времени из-за бюрократии – расти», – уверена она.
В реестре Минюста сейчас 50 нежелательных организаций. Несколько из них связано с Михаилом Ходорковским, например, признанный нежелательной организацией Оксфордский российский фонд, который в 2020–21 учебном году выплачивал стипендии 1700 студентам 20 российских вузов. После включения в реестр Минюста эта нежелательная в России организация свернула работу со студентами. Также летом 2021 г. нежелательным признан американский Бард–колледж, с которым с 1997 г. сотрудничал СПбГУ.
После принятия документа все образовательные организации, заключившие международные договоры до 1 июня 2021 г., будут обязаны до конца лета 2022 г. получить заключения на них. Исключение составляют договоры, действие которых истекает до 1 сентября 2022 г. Количество действующих сейчас договоров может составлять десятки тысяч.
Только за 2021 г. из 48 925 вузовских образовательных программ, в которых участвовали другие научные и образовательные организации, 14 056 были реализованы с использованием ресурсов иностранных организаций, сообщила «Ведомостям» председатель Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в сфере образования, заместитель председателя наблюдательного совета российского общества «Знание» Любовь Духанина. По ее данным, в 752 из 1837 договоров сетевого взаимодействия, заключенных нашими вузами, используются ресурсы иностранных компаний и вузов.
Если говорить об объемах иностранного финансирования, то за 2020 г., по данным Минобрнауки, российские вузы получили более 22,6 млрд руб. из иностранных источников, из них 19,6 млрд приходятся на образовательную деятельность, а 1,7 млрд – на научные исследования и разработки, указывает она. Она считает, что нововведения надо расценивать не как барьеры для международной деятельности, а как защиту национальных интересов.
Об этом же говорили авторы поправок о просветительской деятельности: без регулирования этой сферы, как отмечали в пояснительной записке авторы законопроекта, в нее будут вмешиваться «антироссийские силы».