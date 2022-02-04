Россия не допустит нежелательные иностранные организации к студентам и школьникам

Проверка и заключение профильных ведомств не потребуется для договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам, а также для трудовых договоров. Остальные договоры, заключаемые в сфере образования, попадают под действие документа. Предложение Минпросвещения не повышает нагрузку на образовательные организации, сказал «Ведомостям» представитель пресс–службы ведомства. «Речь идет о согласовании тех случаев, в которых заключение договора предусматривалось изначально и планировалось образовательной организацией. Тематика подобных договоров прописана ч.3 ст. 105 закона «Об образовании» и включает такие вещи как разработку и реализацию образовательных и научных программы совместно с международными организациями, сетевые образовательные программы, обмен учащимися и педагогами [если речь идет о практике и учебе]», – уточнил представитель пресс-службы.