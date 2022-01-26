В правительстве подготовили проект постановления о просветительской деятельности

Этот проект документа де-факто позволял считать просветительской деятельностью продвижение любого контента, связанного с просвещением, т. е. с распространением вне стандартных образовательных программ «знаний, опыта, формированием умений, навыков, ценностных установок» и т. д. От физлиц для ведения просветительской деятельности проект документа требовал заключать договор с учебным заведением или учреждением культуры. К просветителям предъявлялись повышенные требования: с детьми могли общаться только те, кто имеет опыт «реализации общественно значимых инициатив» или два года работает в сфере образования. У «просветителей» не должно было быть судимостей, медицинских противопоказаний и т. д. Также предлагалось закрыть доступ к детям организациям, признанным Минюстом иноагентами.