В правительстве подготовили проект постановления о просветительской деятельности

В правительстве подготовили проект постановления о просветительской деятельностиВ ближайшее время документ будет внесен в Белый дом
Минпросвещения завершило разработку второй версии проекта постановления правительства о просветительской деятельности, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к Белому дому, и подтвердила сенатор, бывший руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова. Это постановление Белого дома требуется принять после того, как в 2021 г. понятие просветительской деятельности появилось в законе об образовании. Подзаконный акт призван установить порядок, условия и формы такой деятельности в школах, вузах и организациях культуры, а также контроль над ней. По словам Глебовой, в феврале проект постановления готовится к внесению в правительство.
Документ учитывает практически все замечания, указанные экспертами Общественной палаты (ОП) при его обсуждении, знает источник «Ведомостей», близкий к правительству. В частности, под понятие регулируемой властями просветительской деятельности не должны попасть курсы, которые люди ведут в личных блогах, а вместо обязательных договоров между образовательными организациями и лекторами должны ввести уведомительный порядок при ведении просветительской деятельности. Это основные рекомендации, которые давала Общественная палата в 2021 г., сказала председатель Комиссии ОП по развитию образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко. Достаточно создать единый информационный ресурс для сбора данных о запланированных мероприятиях, добавила Кравченко.
Представитель Минпросвещения не ответил на запрос «Ведомостей». 20 декабря 2021 г. на встрече с журналистами министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что «подзаконные акты [к поправкам в закон об образовании] разрабатываются и они будут приняты». Поправки в закон об образовании были приняты в 2021 г. Без регулирования просветительской деятельности, как отмечали в пояснительной записке авторы законопроекта, в нее будут вмешиваться «антироссийские силы».
Сам закон был рамочный, т. е. он ввел только само понятие «просветительская деятельность», а все полномочия по определению порядка и формы такого рода деятельности передал Белому дому. В апреле 2021 г. на портале проектов нормативных актов правительства Министерство просвещения разместило проект постановления Белого дома о порядке регулирования просветительства.
Этот проект документа де-факто позволял считать просветительской деятельностью продвижение любого контента, связанного с просвещением, т. е. с распространением вне стандартных образовательных программ «знаний, опыта, формированием умений, навыков, ценностных установок» и т. д. От физлиц для ведения просветительской деятельности проект документа требовал заключать договор с учебным заведением или учреждением культуры. К просветителям предъявлялись повышенные требования: с детьми могли общаться только те, кто имеет опыт «реализации общественно значимых инициатив» или два года работает в сфере образования. У «просветителей» не должно было быть судимостей, медицинских противопоказаний и т. д. Также предлагалось закрыть доступ к детям организациям, признанным Минюстом иноагентами.
Этот проект собрал 200 отрицательных отзывов экспертов, более 25 000 негативных оценок и только 70 – позитивных. В мае 2021 г. проект постановления был отозван.