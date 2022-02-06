Похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства внесут в государственный реестр

На сегодняшний день официально частных кладбищ в России нет, так как категория кладбищенских земель выведена из оборота, говорит Андреева. Таким образом, для появления частных кладбищ поправки придется внести также и в Земельный кодекс. «Сейчас иногда в обиходе говорят о частных кладбищах, но это не совсем верно – просто земля передается в так называемую субаренду, чтобы инвестор содержал кладбище. Но оно все равно находится в государственном ведении», – объясняет эксперт. В любом случае, говорит Андреева, частные кладбища должны быть объектами государственно-частного партнерства. По сути, такая схема работает и сейчас: государство предоставляет частному оператору возможность получать прибыль за оказанные услуги. В пример Андреева приводит крематории. В настоящее время в стране их порядка 30, половина из них созданы на средства частного капитала. Проблема, подчеркивает Андреева, в том, что согласно действующему законодательству похоронные объекты не включены в проекты государственно-частного партнерства. Новый законопроект должен это исправить и облегчить развитие отрасли.