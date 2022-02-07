В Госдуму поступило 38 569 предложений по изменению закона об ответственном отношении к животным

В Госдуму поступило 38 569 предложений по изменению закона об ответственном отношении к животнымДепутатов просят обеспечить финансами муниципалитеты
Представители регионов начали присылать в Госдуму свои предложения по изменению закона «Об ответственном обращении с животными» 2018 г. После того как стая бродячих собак в Забайкалье насмерть загрызла ребенка, в нижней палате 24 января была создана специальная рабочая группа для разработки поправок в этот закон, ее возглавил первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов. За две недели на Охотный Ряд от граждан и органов власти разного уровня поступило 38 569 предложений по изменению закона, сообщил «Ведомостям» Бурматов, и на их основании до конца февраля должны быть сформулированы конкретные предложения в законодательство.
Бурматов сказал, что приюты для животных сегодня не входят в число объектов, при строительстве которых возможно государственно-частное партнерство (ГЧП), предложение исправить это наверняка войдет в поправки. «ГЧП позволило бы волонтерским организациям получать землю с подведенными коммуникациями для организации приюта, потому что сегодня это буквально три четверти его стоимости», – говорит Бурматов. Также в рамках рабочей группы обсуждается, по словам Бурматова, ответственность как для владельцев собак, которые выкинули их на улицу (первое чтение прошел законопроект о введении штрафов от 3000 руб. для физлиц и 30 000 руб. для юрлиц), так и для чиновников, которые не строят приюты и по их вине животные остаются бездомными. «В Якутии, Забайкалье, Астрахани возбуждены уголовные дела, но за неисполнение действующего законодательства, – говорит депутат. – Деньги на отлов и приюты выделялись, но ничего не было построено».
28 января подготовку поправок к закону в закрытом режиме обсудил совет Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), его участники восприняли неисполнение закона со стороны чиновников скептически. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными» собак должны ловить, стерилизовать, вакцинировать и возвращать на улицы (методика ОСВВ), пометив специальной биркой. Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска (мэр города является вице-президентом АСДГ) Мария Сидорова объясняет, что методика ОСВВ может быть эффективна, только если будет одномоментно отловлено 80% бродячих собак, что потребует «колоссальных затрат». «Кроме того, эффективна она будет только при условии, что на территории ведется постоянная работа с владельцами животных и не идет их постоянный уход на улицу», – сказала «Ведомостям» Сидорова.
По словам депутата Госдумы от Бурятии Николая Будуева, большая часть собак на улице «на самом деле не бродячие, они имеют хозяев»: «И в Улан-Удэ, и в Чите [столице Забайкалья] это происходит так: человек живет в пригороде, уходя на работу, выпускает пса на самовыгул, считайте, самокормление. Так принято. Иногда из-за того, что кормить нечем, иногда просто из безответственности. И что там собака съест – что-то с помойки или соседского кота, это хозяина не волнует».
Некоторые регионы отреагировали на трагедию в Забайкалье самостоятельно. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ не выпускать после ловли, стерилизации и вакцинации на волю собак выше 25 см в холке, их до конца жизни теперь должны по логике документа содержать в приютах. «ОСВВ не решает проблему агрессивного поведения собак – процент нападений таких собак высок. Все расходы по строительству приютов республиканский бюджет берет на себя, других вариантов нет. Пришлось в сжатые сроки выделить на это средства», – рассказал «Ведомостям» зампред республиканского правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.
Позволить себе такое могут не все. «Предполагается, что надо отлавливать животных без владельцев и строить для них приюты. При этом данный функционал никак не поддержан помощью муниципалитетам со стороны федерального центра. А строительство приютов и их содержание требуют больших средств», – говорит Сидорова. По ее словам, для решения проблемы необходима федеральная программа для строительства приютов, регионам также нужен типовой проект по строительству приюта.
Депутат Госдумы от Воронежской области Андрей Марков отмечает, что решить проблему сейчас главы муниципалитетов не могут, так как на это нет средств. «Если обязать регионы или сами муниципалитеты искать на это средства, она зависнет в воздухе», – считает Марков. Необходимость финансирования сверху строительства и содержания приютов поддержала и депутат Госдумы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева: «Многие забывают, что полномочия по регулированию численности безнадзорных животных – это ответственность регионов, которую без должного финансирования делегировали городам и селам. И теперь пытаются буквально всех собак повесить на муниципалитеты».
Руководитель международного проекта стерилизации бездомных животных «Ветеринары без границ» София Осоченко отмечает, что в России должна быть введена также реальная ответственность за безнадзорный выгул и неконтролируемый приплод собак: «Приюты – правильное решение при соблюдении прочих условий. Они необходимы для тех животных, которые не в состоянии самостоятельно выжить на улице». Мэрия должна агитировать, объяснять, что брать животных из приюта – это нормально, отметила она.