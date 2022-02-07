В Госдуму поступило 38 569 предложений по изменению закона об ответственном отношении к животным

Бурматов сказал, что приюты для животных сегодня не входят в число объектов, при строительстве которых возможно государственно-частное партнерство (ГЧП), предложение исправить это наверняка войдет в поправки. «ГЧП позволило бы волонтерским организациям получать землю с подведенными коммуникациями для организации приюта, потому что сегодня это буквально три четверти его стоимости», – говорит Бурматов. Также в рамках рабочей группы обсуждается, по словам Бурматова, ответственность как для владельцев собак, которые выкинули их на улицу (первое чтение прошел законопроект о введении штрафов от 3000 руб. для физлиц и 30 000 руб. для юрлиц), так и для чиновников, которые не строят приюты и по их вине животные остаются бездомными. «В Якутии, Забайкалье, Астрахани возбуждены уголовные дела, но за неисполнение действующего законодательства, – говорит депутат. – Деньги на отлов и приюты выделялись, но ничего не было построено».