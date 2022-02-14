Конституционный суд оценит заинтересованность следствия в медосвидетельствовании

Конституционный суд России (КС) рассмотрит вопрос о порядке медосвидетельствования, необходимого для изменения меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую. Сейчас его можно пройти только с согласия следователя, который ведет дело, или начальника СИЗО. По мнению жительницы Калининграда Нины Мургиной, которая обратилась в КС, такой порядок не соответствует Основному закону, так как вопрос направления к медикам зависит от органа, который избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Из жалобы, с которой ознакомились «Ведомости», следует, что Мургина обжалует ч. 1 ст. 110 (отмена или изменение меры пресечения), ст. 389.2 УПК (судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию) во взаимосвязи с пунктами постановления правительства «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений».