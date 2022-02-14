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Конституционный суд оценит заинтересованность следствия в медосвидетельствовании

Подход к этой процедуре при избрании меры пресечения просят пересмотреть
Марина Царева Анна Нараева
Конституционный суд решит, кто должен принимать решение о медосвидетельствовании граждан, которые хотят выйти из СИЗО / Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд России (КС) рассмотрит вопрос о порядке медосвидетельствования, необходимого для изменения меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую. Сейчас его можно пройти только с согласия следователя, который ведет дело, или начальника СИЗО. По мнению жительницы Калининграда Нины Мургиной, которая обратилась в КС, такой порядок не соответствует Основному закону, так как вопрос направления к медикам зависит от органа, который избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Из жалобы, с которой ознакомились «Ведомости», следует, что Мургина обжалует ч. 1 ст. 110 (отмена или изменение меры пресечения), ст. 389.2 УПК (судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию) во взаимосвязи с пунктами постановления правительства «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений».

В июле 2020 г. Мургина стала фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), и Центральный районный суд Калининграда отправил ее в следственный изолятор. Впоследствии она предоставила документы из медкарты городской больницы, согласно которым у нее было обнаружено несколько заболеваний, включенных в перечень препятствующих помещению людей с такими диагнозами в СИЗО. Согласно ст. 110 УПК меру пресечения из-за состояния здоровья можно изменить только при наличии тяжелого заболевания, препятствующего содержанию обвиняемого под стражей и удостоверенного заключением, вынесенным по результатам медосвидетельствования. Порядок проведения этой процедуры утверждается правительством.

Согласно правительственному регламенту решение о проведении медосвидетельствования принимает либо следователь, в чьем производстве находится дело, либо администрация СИЗО, но Мургиной эту процедуру не согласовали, хотя у нее были первичные документы о наличии заболеваний и подтверждения от медико-санитарной части ФСИН. Эти решения Мургина пыталась обжаловать, но суды отказывались принимать материалы к рассмотрению из-за «отсутствия предмета обжалования», поскольку вопрос о заболеваниях не связан с «осуществлением уголовного преследования».

Нынешний порядок проведения медосвидетельствования имеет недостатки, соглашается адвокат Александр Забейда. Следствию и руководству СИЗО невыгодна простая процедура медосвидетельствования, поскольку это исключает фактор процессуального воздействия на фигуранта дела, говорит и юрист Дмитрий Горбунов. Забейда уверен, что принятие окончательного решения по вопросу медосвидетельствования не должно замыкаться на лице, которое может иметь соответствующую заинтересованность, в связи с чем необходимо предусмотреть получение альтернативного мнения со стороны гражданских врачей.

Адвокат Инна Городинская говорит, что медосвидетельствования добиться сложно: «Сама процедура прозрачная: мы подаем – нам отказывают». «Я с осторожным пессимизмом отношусь к тому, что у КС есть шанс изменить сложившуюся ситуацию», – говорит адвокат Никита Чермашенцев. Проблема, по его словам, в системе, «а не в процедуре».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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