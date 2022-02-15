COVID сорвал испытания ракетных двигателей

COVID сорвал испытания ракетных двигателейЖидкий кислород был передан медикам
Дефицит медицинского кислорода, наряду с санкциями и затратами на антиковидные мероприятия, стал одним из факторов, негативно повлиявшим на финансово-экономическое состояние госкорпорации «Роскосмос» в 2021 г. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по финансово-экономическим вопросам Максим Овчинников.
«Дефицит медицинского кислорода тоже значительно повлиял на нашу работу. «Роскосмос» – один из крупнейших производителей и потребителей жидкого кислорода в России. С одной стороны, производство кислорода было загружено максимально. Ежедневно поставлялось примерно 80 т кислорода для медицинских целей, а всего с начала 2020 г. предприятия корпорации передали медикам около 40 000 т жидкого кислорода. С другой стороны, ряд наших предприятий – Центр Хруничева, РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» – используют кислород, например, для пусковых кампаний, для испытаний двигателей, которые проводятся в рамках государственных контрактов. В определенный период предприятия были вынуждены остановить часть работ, чтобы помочь людям и передать кислород медучреждениям. Разумеется, это также негативно сказалось на экономических показателях и сроках реализации проектов. Но мы понимаем, что это наш долг перед обществом», – сказал Овчинников.
По словам сотрудника пресс-службы «Роскосмоса», осенью 2021 г. Воронежский центр ракетного двигателестроения в связи с увеличенными поставками кислорода в больницы «незначительно сдвинул огневые испытания товарных ракетных двигателей для ракет-носителей серий «Союз» и «Союз-2». К концу 2021 г. производственный график был наверстан». При этом «в конце 2021 г. коллектив на собственном кислороде и жидком водороде обеспечил успешное испытание нового кислородно-водородного двигателя для разгонного блока ракеты «Ангара-А5В», – сообщил он. Других примеров задержек пресс-служба не привела.
Однако, по словам источника в отрасли, с проблемами из-за дефицита кислорода столкнулся не только Воронежский центр ракетного двигателестроения, но и самарский «Прогресс» и химкинский «Энергомаш». В результате задержки с исполнением контрактов, которая вызвала, в свою очередь, задержку их оплаты, предприятиям пришлось взять кредиты на сумму в сотни миллионов рублей, говорит он. В декабре «Роскосмос» разместил на сайте опубликования нормативных актов проект постановления правительства (пока не принято), которое освободит предприятия по производству ракетных двигателей от неустоек из-за переноса сроков испытаний, вызванных передачей кислорода больницам.
Кислород используется в значительных количествах для проведения испытаний ракетных двигателей на этих предприятиях, говорит член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин. Но в сложившейся ситуации в здравоохранении поступить по-другому было нельзя и некоторые задержки с производством двигателей из-за нехватки кислорода не имеют значения, подчеркивает он.
В разгар осенней волны COVID-19 в России возник дефицит кислорода для больных. Только в Москве в конце октября потреблялось 180–200 т кислорода в сутки, сообщал «Ведомостям» представитель департамента здравоохранения города. В это же время губернатор Ульяновской области Алексей Русских оценивал ежедневную потребность российских ковидных госпиталей примерно в 2700 т медицинского кислорода. Дефицит кислорода наблюдался осенью во многих регионах из-за огромного числа нуждающихся в кислороде пациентов, пояснял председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев: даже не самые населенные субъекты потребляли десятки тонн кислорода в сутки. Например, ежедневная потребность небольшой Курской области составляла 35 т, а в ее распоряжении было 30 т. За месяц ковидная больница на 80 коек расходует от 0,6 до 1 т жидкого кислорода, рассказали «Ведомостям» в департаменте коммуникаций «Росатома». На такие расчеты госкорпорация опирается при поставках кислорода с Ленинградской АЭС. Похожие расчеты дал «Ведомостям» ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии РНИМУ им. Пирогова Сергей Симбирцев. По самым грубым оценкам, пациенту в среднем требуется 10 л кислорода в день (11,41 кг), говорит он, но чаще всего требуемые объемы невозможно предсказать. Именно поэтому больницы во время пика волн пандемии сталкивались с резкой нехваткой кислорода.