COVID сорвал испытания ракетных двигателей

В разгар осенней волны COVID-19 в России возник дефицит кислорода для больных. Только в Москве в конце октября потреблялось 180–200 т кислорода в сутки, сообщал «Ведомостям» представитель департамента здравоохранения города. В это же время губернатор Ульяновской области Алексей Русских оценивал ежедневную потребность российских ковидных госпиталей примерно в 2700 т медицинского кислорода. Дефицит кислорода наблюдался осенью во многих регионах из-за огромного числа нуждающихся в кислороде пациентов, пояснял председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев: даже не самые населенные субъекты потребляли десятки тонн кислорода в сутки. Например, ежедневная потребность небольшой Курской области составляла 35 т, а в ее распоряжении было 30 т. За месяц ковидная больница на 80 коек расходует от 0,6 до 1 т жидкого кислорода, рассказали «Ведомостям» в департаменте коммуникаций «Росатома». На такие расчеты госкорпорация опирается при поставках кислорода с Ленинградской АЭС. Похожие расчеты дал «Ведомостям» ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии РНИМУ им. Пирогова Сергей Симбирцев. По самым грубым оценкам, пациенту в среднем требуется 10 л кислорода в день (11,41 кг), говорит он, но чаще всего требуемые объемы невозможно предсказать. Именно поэтому больницы во время пика волн пандемии сталкивались с резкой нехваткой кислорода.