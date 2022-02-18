Путин заявил о росте числа экстремистских преступлений

Путин заявил о росте числа экстремистских преступленийО чем президент говорил на коллегии МВД
На ходе расширенной коллегии МВД, в которой принял участие президент Владимир Путин, сказалась пандемия коронавируса. Почти половина участников не смогла прийти на мероприятие из-за того, что заболела ковидом, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Путин рассказал, что в 2021 г. число преступлений, связанных с экстремизмом, выросло почти на 27%. Это подтверждается статистикой Генпрокуратуры: в течение 2020 г. в суды передавалось 664 дела экстремистской направленности, а в 2021 г. – 819 дел. МВД должно принимать более эффективные превентивные меры в этой сфере, полномочий для этого у ведомства достаточно, сказал на коллегии Путин: «Особое внимание следует уделять нейтрализации экстремистов и разного рода радикалов, использующих сеть интернет для разжигания межнациональной и религиозной, и социальной вражды».
Вопросы борьбы с экстремизмом напрямую связаны с вопросом миграции, сообщил президент. Он призвал выработать «самые жесткие меры» против нелегальной миграции, а также деятельности преступных группировок, которые строят на ней бизнес. «Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», – считает Путин. Как доложил на коллегии Колокольцев, в 2021 г. число преступлений, совершенных иностранными гражданами, составило 6%.
Российские власти не впервые обращают внимание на проблемы, связанные с миграцией. 10 февраля президент своим указом создавал межведомственную комиссию по совершенствованию миграционной политики. Ее возглавил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. 11 февраля Медведев провел совещание о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов, заявив о существовании риска образования этнических анклавов в России. Он отметил, что без должного контроля они могут стать и становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности».
Правозащитница Светлана Ганнушкина опасается, что такое внимание к экстремизму и росту преступности среди мигрантов может привести к увеличению числа уголовных дел против них.
Также на коллегии МВД обсуждали преступность среди детей и подростков. Число преступлений, совершаемых ими, за последние несколько лет снизилось, отметил Путин.
Но работа по профилактике преступлений должна «строиться эффективнее», сказал Путин и предложил создать систему непрерывного социального сопровождения склонных к нарушению закона подростков.
Существует около десятка критериев, которые помогают выявлять таких детей и подростков, говорит член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин: «Это прогулы школы, проживание в неблагополучной семье, нахождение на учете в ПДН или внутришкольном учете».