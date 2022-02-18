Путин заявил о росте числа экстремистских преступлений

Путин рассказал, что в 2021 г. число преступлений, связанных с экстремизмом, выросло почти на 27%. Это подтверждается статистикой Генпрокуратуры: в течение 2020 г. в суды передавалось 664 дела экстремистской направленности, а в 2021 г. – 819 дел. МВД должно принимать более эффективные превентивные меры в этой сфере, полномочий для этого у ведомства достаточно, сказал на коллегии Путин: «Особое внимание следует уделять нейтрализации экстремистов и разного рода радикалов, использующих сеть интернет для разжигания межнациональной и религиозной, и социальной вражды».