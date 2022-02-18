Депутаты Госдумы начали обсуждать возможность регулирование так называемых инфоцыган

Сейчас специальное правовое регулирование коучинга в интернете отсутствует, а бизнес-тренерам не требуются лицензии, пояснил глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев («Справедливая Россия»). При этом правовые отношения интернет-коучей и их зрителей и слушателей, т. е. клиентов, не охватываются законодательством о защите прав потребителей, говорит он. По словам Кабышева, принято решение сначала изучить возможность изменения законодательства.