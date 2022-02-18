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Общество

Депутаты Госдумы начали обсуждать возможность регулирование так называемых инфоцыган

Предлагается создать реестр онлайн-коучей и ввести их лицензирование
Елена Мухаметшина
Бороться с некачественными курсами и несертифицированными онлайн-экспертами сложно / Максим Стулов / Ведомости

Платный онлайн-коучинг обсудили на закрытом совещании в Госдуме. Как рассказал «Ведомостям» первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), среди инфоцыган немало мошенников: «Еще одна проблема – некачественное оказание услуг. Например, психологические курсы чреваты проблемами со здоровьем». С этим и будет бороться межфракционная рабочая группа, которую было решено создать в Госдуме 17 февраля, сказал Гусев.

Сейчас специальное правовое регулирование коучинга в интернете отсутствует, а бизнес-тренерам не требуются лицензии, пояснил глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев («Справедливая Россия»). При этом правовые отношения интернет-коучей и их зрителей и слушателей, т. е. клиентов, не охватываются законодательством о защите прав потребителей, говорит он. По словам Кабышева, принято решение сначала изучить возможность изменения законодательства.

Планируется обсудить создание дополнительных правовых механизмов для привлечения недобросовестных предпринимателей в этой сфере к ответственности, сказал Кабышев. Также не обсуждается создание системы мониторинга налоговой дисциплины инфоцыган, отметил депутат. Из-за пандемии выросла популярность дистанционного образования и мошенники в этой сфере активизировались, говорит первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко (КПРФ). Но лишь наказанием проблему недобросовестных онлайн-коучей не решить, считает он.

По словам Гусева, среди предложенных вариантов регулирования – сертификация услуг онлайн-коучей, создание реестра, а также указание в договорах обязанности о возврате средств, если платная услуга не оказана. В думском совещании приняли участие представители Минобрнауки, Минпросвещения, МВД, Рособрнадзора, Роспотребнадзора и Роскомнадзора. «Ведомости» направили запросы во все упомянутые ведомства.

В докладе компании «Квибрум» (президент компании – член президентского Совета по правам человек Игорь Ашманов), представленном на совещании в Госдуме, говорится, что основная тема запросов, связанных с инфоцыганством, – это продвижение образа успешной жизни, выстраивание семейных отношений, здоровье и физкультура. Наиболее популярны запросы на онлайн-коучинг среди женщин старше 45 лет.

Бороться с некачественными курсами и несертифицированными онлайн-экспертами сложно, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин: «Теоретически возможно обязать всех лиц, ведущих преподавательскую деятельность, получать лицензии, сертификаты и т. д. Но в первую очередь это ударит по огромному количеству самозанятых репетиторов».

«Онлайн-курсы – сфера новая, динамично развивающаяся и денежноемкая, поэтому быстро отрегулировать ее не получится», – уверен гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. При этом людям эта сфера знакома, следует из опросов центра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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